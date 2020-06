César Torres, técnico de Alianza Petrolera, es uno de los técnicos candidatos para dirigir al América de Cali y reemplazar a Alexandre Guimaraes. Varios son los nombres que se mencionan para comandar al actual campeón del fútbol colombiano, entre ellos el del entrenador del equipo de Barrancabermeja. Su estilo de juego gusta y por ello sonó en anteriores ocasiones para dirigir a Millonarios.

“Más allá que me tengan en cuenta, es que sea mencionado por los medios de comunicación, los hinchas y eso lo enorgullece a uno. Yo lo que he venido haciendo es preparándome desde hace mucho tiempo. Preparándome para trabajar en cualquiera de los equipos de Cali. Estoy focalizado en dirigir en la élite y me preparo a diario. Incluso en este tiempo de cuarentena estamos estudiando.

Estoy haciendo un curso a través de la virtualidad para tratar de entender más al ser humano, a la persona y el jugador de fútbol. Potenciarlo. Preparándome para la gran oportunidad que sea. Si hoy mi nombre está en un equipo tan grande como América, me llena de orgullo y me alegra. Si se da la posibilidad, tratar de hablar, respetando porque hoy tengo un contrato con Alianza Petrolera. En ese orden de ideas, en el momento que me contacten, lo primero que tendré que hacer es hablar con el presidente”, dijo Torres en entrevista con el Chango Cárdenas de Antena 2 Cali.

El actual director técnico de Alianza Petrolera confirmó que tiene contrato a término indefinido con el club santandereano. Así las cosas, su llegada al América no tendría problemas, toda vez que podría poner fin a su vinculación vigente. Aunque en su momento tuvo varias ofertas de otros clubes del fútbol colombiano, "optamos por quedarnos en Alianza Petrolera por gratitud con el presidente y la oportunidad que nos dio en primera división".