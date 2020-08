Técnico del Milan confesó por qué su fuente de inspiración es el América de Cali

Stefano Pioli, técnico del histórico club italiano AC Milán, habló sobre cómo ve a su equipo de cara a la próxima temporada y analizó varios aspectos que irá teniendo en cuenta para mejorar y potenciar a su escuadra.

De la mano de Pioli, el cuadro 'rossonero' finalizó con un invicto de 12 fechas en la liga de Italia y así consiguió clasificar a la UEFA Europa League. Precisamente, en el diario La Repubblica de Italia el entrenador contó sus secretos para mejorar su escuadra y confesó que se fijó en el juego del América de Cali de Alexandre Guimaraes.

"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali", afirmó el técnico.

El timonel del Milan se fijó en el fútbol mostrado por América en el segundo semestre del año pasado donde el elenco 'Escarlata' logró ganar el título del fútbol colombiano y destacarse sobre los demás. Uno de los pilares del equipo que dirigía Guimaraes era la zona defensiva, base para poder generar un gran ataque y hacerles daño a los rivales.

En este caso especifico, el trabajo del América en las acciones a balón parado fue contundente en el momento de llevarse el campeonato. Esta manera de trabajar ayudó a que Pioli se inspirará a mejorar la escuadra del Milan.