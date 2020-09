Tema delicado en Millonarios: Gamero y las opciones para clasificar

Millonarios volvió a encender las alarmas en la Liga Betplay. Después del 1-1 ante Deportivo Cali hace una semana, los albiazules sumaron una fecha más sin conseguir la victoria. Y no solo eso, perdiendo ante Once Caldas en El Campín, más allá de que empezó ganando el encuentro. El cuadro bogotano comienza a ver difícil la clasificación a los cuadrangulares, ya que suma 7 puntos en el puesto 17.

“Hay dificultades, pero las opciones las creamos. Yo siempre he dicho, cuando no se crean opciones es más difícil todavía. Vemos que la clasificación está más lejos, pero este grupo no va a parar, todavía quedan 30 puntos y vamos a pelear”, declaró el técnico del conjunto azul, quien considera que su equipo sigue en construcción.

“Son partidos atípicos. Empezamos jugando bien, nos fuimos arriba en el marcador y Once Caldas nos quitó el balón, pero sin hacernos daño. Ellos tuvieron más posesión de balón, nos llegaron tres veces y en todas marcaron. Nosotros llegamos más, pero no anotamos. Hay que tener paciencia, este es un equipo que lo queremos construir de la mejor manera. Nos ganó un buen rival, pero no era el marcador”.

A renglón seguido recalcó el técnico de Millonarios que “necesitábamos jugadores que trabajaran individualmente, pero eso fue lo que nos faltó. Hay que mejorar, pero hubo muchas cosas buenas en lo colectivo, por momentos nos replegamos porque los centrales de ellos estaban lejos de sus volantes”. De paso mandó un mensaje a la hinchada: “No se pueden desesperar, tienen a un equipo que está en construcción, hay una base de jugadores, esto no se hace de la noche a la mañana. Aspiramos a no demorarnos tanto”.