La tercera etapa de Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla, ha llegado a su final. Así lo aseguró el propio delantero, quien señaló que se encuentra negociando su salida del conjunto ‘tiburón’, una vez finalizada la temporada 2020.

#TemporadaDeHumo2021 "Mi etapa de Junior está terminada, no he llegado a un acuerdo con la directiva. Tengo contrato hasta mitad de año, pero estamos negociando. Espero que sea lo mejor. No estaría a partir de enero con el equipo": Teo Gutiérrez en Deporte Espectacular. pic.twitter.com/7qcaJIg4Gx