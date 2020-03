"Todo el humo que se vendió": Revelan detalles del negocio de TV internacional en Dimayor

En medio de la problemática que atraviesa el fútbol profesional colombiano por la detención de todas sus actividades debido al coronavirus y las diferentes medidas de prevención, otro lío en el seno de la Dimayor pasa por la ausencia de algunos dineros de televisión internacional que fueron prometidos, no han llegado a los clubes y probablemente nunca llegarán.

Al respecto, habló Carlos Zuluaga, presidente de La Equidad, quien se mostró bastante molesto por la situación y arremetió contra Tulio Gómez, presidente del América, por haber incumplido con la llegada de esos dineros y la concreción del contrato con la televisión internacional.

“No se solucionó absolutamente nada, pero al menos salió la verdad a flote que era lo importante. Ya hay claridad absoluta de que con esos dineros no se puede contar; no hay un contrato a la vista y el contrato que se tiene es un contrato que no ofrece ninguna garantía. Lo más seguro es que esos dineros no aparezcan”, señaló el directivo sobre la última asamblea de Dimayor en diálogo con el programa ‘De Todo un Poco’ de Antena 2.

Posteriormente, reveló algunas cifras prometidas por Tulio Gómez y Dimayor, que nunca llegaron: “Hay que buscar por otro lado y que tenemos que buscar una estrategia distinta para traerle dinero al fútbol colombiano. Lo de la televisión internacional no será por el momento. O sea, todo el humo que se vendió alrededor de un contrato de televisión Internacional donde se habló inicialmente de 300 millones de dólares, después de un anticipo de 60 millones de dólares, eso está en el aire. Totalmente en el aire”.

“Desafortunadamente, la persona que vino de los Estados Unidos y que estaba en el frente de los grupos que aparentemente estaban interesados en la televisión internacional del fútbol colombiano, no nos dio ninguna claridad. Al contrario, nos confirmó lo que pensábamos varios dirigentes. Realmente no hay dinero de televisión internacional, eso es un humo vendido desafortunadamente por la presidencia de la Dimayor y por algún club afiliado (América), pero ya estamos tranquilos en el sentido de que no contamos con esos dineros y que vamos a ver qué solución encontramos”, continuó descargándose sobre el gran problema económico al que ahora se enfrentan los clubes.

Y cerró tirando una frase sarcástica respecto al fracaso del negocio de la TV internacional: “Esa persona que llegó dijo que los 100 días era el plazo máximo para mirar la posibilidad de que de pronto exista algo. Como yo digo, para que aparezcan esos dineros tiene que resucitar la madre Teresa de Calcuta y tener hijos con el papa”.