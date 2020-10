Tolima es líder; Nacional resucitó: tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 11

Este sábado se dio continuidad a la fecha 11 de la Liga Betplay que inicio el pasado viernes con tres partidos y hoy tuvo 4. De a poco se va clarificando la parte alta de la tabla de posiciones y algunos equipos de gran relevancia en el FPC como Millonarios se alejan de la clasificación a las finales del rentado local.

El viernes la jornada se inauguró con un vibrante empate entre Alianza Petrolera y Once Caldas en Barrancabermeja que dejó bien parados a ambos clubes. Luego, a segunda hora, Santa Fe logró un gran triunfo como visitante ante Cúcuta y se acerca a la clasificación.

Entretanto, Millonarios empató como local contra Bucaramanga y resignó sus posibilidades de meterse al grupo de los 8.

En la jornada sabatina, Deportivo Pasto venció a Boyacá Chicó y sigue en la parte alta, luego Cali empató sin goles contra Jaguares y Pereira con Tolima arrojaron el mismo pálido resultado; pero el elenco pijao sigue como líder del FPC.

En el cierre de la fecha, Atlético Nacional le remontó a Envigado en el Atanasio Girardot y vuelve a luchar por la clasificación despejando algunas dudas en torno a Juan Carlos Osorio.

Tabla de posiciones Liga Betplay, grupo de los 8:

1. Tolima 23 pts

2. Pasto 21 pts

3. Santa Fe 20 pts

4. Once Caldas 19 pts

5. Nacional 18 pts

6. Cali 17 pts

7. Alianza Petrolera 17 pts

8. Junior 16 pts (-1PJ)

____

9. América 15 pts (-1PJ)

10. Envigado 15 pts

11. Pereira 13 pts

12. La Equidad 12 pts (-1PJ)

13. Medellín 12 pts (-1PJ)

La jornada se completará el domingo con los partidos Patriotas vs Junior, América vs Rionegro Águilas y La Equidad vs Medellín.