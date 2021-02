Tolima y toda la verdad acerca de la salida de Campaz y Gordillo

El tema de las posibles salidas de dos referentes del Deportes Tolima ha causado expectativa, sobre todo porque son piezas fundamentales para el estratega Hernán Torres, quien espera poder ubicar al equipo en los primeros lugares, tal como en las campañas anteriores.

Por esa razón, el hijo del directivo del cuadro ‘pijao’ (Gabriel Camargo), César Camargo, habló con medios nacionales sobre el tema y fue claro al decir que han sido muchas versiones las que han trascendido en las redes sociales, pero que nadie ha preguntado oficialmente sobre el tema. Asimismo, aseveró que no ha tenido contacto con el club, por lo que no hay ninguna reunión.

Por otra parte, fue claro en que el interés por Yeison Gordillo existe, puesto podría aportarle experiencia al mediocampo de San Lorenzo.

Asimismo, Camargo fue enfático al decir que por el momento al club de Ibagué no le interesa escuchar ofertas de préstamos porque la economía del club no está del todo bien. El equipo que se quiera llevar a un jugador de las filas ‘pijao’ debe comprar la totalidad de los derechos deportivos.

Cabe resaltar que César Camargo recordó que a Jáminton Campaz también está en el radar de otros clubes, pero no existe un previo acuerdo para que abandone el barco que lidera Torres. No obstante, recalcó que si llega una oferta de compra por algún jugador que cumpla con las expectativas, no lo dudarán para venderlo y empezar a inyectarle economía al Deportes Tolima.