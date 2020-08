Transparencia e independencia, principales promesas de Fernando Jaramillo

Y posteriormente añade respecto a esa situación, en donde se ventilaron declaraciones de Gustavo Serpa respecto a algunos equipos del fútbol colombiano: "No puede ser que todo lo que pase se destile públicamente, antes de una asamblea se sabe todo antes. Tenemos que tener un inmenso cuidado con el lenguaje, yo se lo dije a Gustavo (Serpa) y él ha pedido disculpas a muchos clubes. Teniendo una mentalidad progresista y siendo amante del fútbol".

De igual manera agrega: "Si llegara yo a estar como presidente y tuviera oposición, creo que la base es representar a todos y cómo nos concentramos, además de en esos intereses diversos, en arrancar una liga y hacerla competitiva. El éxito de una liga es ese, tener equipos competitivos. Hay 36 equipos que se sentaron y pusieron unas reglas, sobre esas reglas que ellos pusieron, hay que trabajar. Si ellos se sientan y modifican, si es que así lo necesitan, también se trabaja sobre eso".

Sobre eso, señaló: "Me encontré con gente muy importante que quiere trabajar por hacer lo mejor, que le gusta el hincha. Tenemos un capital importante que se puede explotar de una manera diferente, ellos han sido muy respetuosos y nadie me ha pedido nada, independiente de a dónde lleguemos el jueves".

Entonces, concluyendo, señala: "El tema transparencia en este momento es básico. Ejecutivos en Colombia hay muy buenos y mucho mejores que yo, pero mi valor agregado es que no estoy hipotecado a nadie, soy totalmente independiente y eso me da la posibilidad de hablar las cosas con claridad y hacer las cosas independientemente. Yo no quiero que si van a tomar una decisión, sea porque soy cercano al gobierno o tengo contacto con mucha gente, pero no por eso yo creo que me deben elegir".

Y finalmente se distancia de la política: "Esto es cero política, yo no estoy haciendo política, esto no es una plataforma para mí de nada, ni personal, ni de ningún aspecto. Creo que este cargo tiene una sobreexposición frente a la opinión pública, pero algunas veces se les va la mano".