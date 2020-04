Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, escribió en su cuenta de Twitter una fuerte crítica si no se juega a puerta cerrada el fútbol colombiano. Para el dirigente, es imposible que el balompié pueda mantenerse bien económicamente al no haber fútbol.

Y es que el mandatario resalta que "si no se inicia a puerta cerrada será la quiebra de los equipos, porque no hay ingresos". Asimismo, Ferreira cuenta cuáles son las tres consecuencias que tendría la Liga Betplay al no llegarse a ningún acuerdo en el futuro para que el fútbol profesional colombiano retome actividades lo más pronto posible.

Las dos primeras determinaciones son que los clubes renegocien los contratos de jugadores, además, tendrán buscarán crear topes salariales teniendo en cuenta los pocos ingresos que obtengan.

Para el dirigente de Alianza Petrolera la tercera consecuencia que tendrá el FPC son las pérdidas de 80 mil millones de pesos mensuales. Este dinero no les entrará a los clubes por derechos de televisión, boletería, patrocinios, etc.

“Hay que renegociar los contratos de los jugadores y poner topes salariales en común. El fútbol genera aproximadamente 50 mil empleos y las pérdidas serían 80 mil millones mensuales”, dijo Carlos Orlando Ferreira.

Cabe recordar que el ministro del deporte Ernesto Lucena contó que estudiará junto con el Ministerio de Salud y el gobierno el protocolo que entregó la Dimayor para volver al fútbol profesional. Luego de analizarse detenidamente, se tomará la decisión de jugar o no entre el mes de junio y julio, esto dependiendo también de la curva de contagiados por COVID-19.

Hay que recordar también que el presidente de Colombia Iván Duque en primera medida aseguró que hoy es imposible jugar así sea a puerta cerrada. Estas declaraciones las entregó el mandatario a La FM: "Por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones de garantizar a los jugadores de los más de 20 equipos que van a estar protegidos del coronavirus", concluyó.