Tres del Cali y ni uno del América: el once más valioso de la Liga Betplay

América de Cali es el flamante campeón del fútbol colombiano, más no por ello integra el once más valioso de la Liga Betplay en la actualidad, de acuerdo a Transfermarket. El famoso portal cuenta en su lista con jugadores del Junior, Cali y Tolima, pero no con futbolistas que hagan parte del equipo que dirige Juan Cruz Real.

Vea también: Atlético Nacional le busca equipo en el FPC a uno de sus delanteros

Y es que Transfermarket publicó los nombres de aquellos que conforman el selecto grupo de los más valiosos en cada posición del campo, comenzando por el portero Álvaro Montero, del Tolima, avaluado en 2 millones de euros. En cuanto al cuarteto defensivo aparecen Jeison Angulo, cubriendo la banda derecha (950 mil); Jesús Murillo (1,2) y Rafael Pérez (1.4) como centrales; mientras que Gabriel Fuentes (1.6) es el futbolista más caro ejerciendo funciones como lateral izquierdo.

Ya en la zona de recuperación, la lista la encabezan Didier Moreno (1.7) y Fredy Guarín (1.6). Este último es el fichaje más sonado hasta el momento en el mercado de transferencias de la Liga Betplay. En la parte ofensiva, los mediocampistas mejor cotizados del momento son Deiber Caicedo (1.3), Jarlan Barrera (2.4) y Jaminton Campaz (3.2), en tanto que como delantero aparece Marco Pérez (1.4), anunciado por el Deportivo Cali para reforzar el trabajo ofensivo en el 2021.

Le puede interesar: ¿Qué posibilidades hay para que Michael Rangel regrese al América de Cali?

Llama la atención la ausencia de jugadores como Duván Vergara, Adrián Ramos y el propio Santiago Moreno como hombres vitales para el América en la temporada 2020. El primero es uno de los más mencionados por estos días para dejar las filas del bicampeón del fútbol colombiano, rumbo al exterior.