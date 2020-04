Independiente Santa Fe trabaja para conservar su nómina de cara al segundo semestre del año; sin embargo, hay jugadores que terminan contrato y no serán renovados por los pocos minutos que tenían en el primer equipo.

Según se pudo conocer en 'Planeta Fútbol' de Antena 2, son tres los casos que no continuarían en el cuadro 'cardenal': la lista la encabezaría el defensor Mauricio Gómez, que llegó a préstamo del Rionegro Águilas y lleva 224 minutos en 6 encuentros con la camiseta santafereña.

A él se le suma Yohandry Orozco, que arribó del Junior con el objetivo de aportar en el mediocampo del onceno, pero no ha podido conseguir un buen desempeño con Santa Fe, su aporte no ha sido significativo en lo que va del semestre. El balance del venezolano es de 328 minutos en 6 encuentros.

El tercer futbolista que no jugaría más en Santa Fe sería el delantero Federico Anselmo, que no ha actuado ningún solo minuto en este año 2020, y lo que jugó el año pasado no llenó las expectativas del cuerpo técnico y la dirigencia 'cardenal'. En 2019 disputó 261 minutos en 15 compromisos, pese a ser atacante no ha hecho ningún gol con el equipo.

Independiente Santa Fe también analiza la continuidad de otros jugadores, caso Luis Manuel Seijas, en este caso la directiva maneja con tacto el futuro del volante venezolano, que para muchos es considera ídolo de la institución bogotana.