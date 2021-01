Tres partidos ponen en aprietos el desarrollo de la Liga Betplay por restricciones

En medio de los altos contagios de coronavirus que de nuevo sacuden a Colombia, la actividad del fútbol profesional colombiano de Dimayor aún cuenta con el aval del gobierno nacional para realizar sus partidos con estrictos protocolos sanitarios y sin presencia de público.

El pasado fin de semana se jugó la primera fecha y ya se llevaron a cabo tres cotejos de la Copa Betplay. Sin embargo, un partido fue aplazado y Tolima vs Nacional jugarán su duelo de cuartos de final hasta este jueves; además, en la fecha 2 hay dos equipos con problemas para sus escenarios deportivos.

Santa Fe y La Equidad no podrán usar el estadio El Campín ni el Estadio de Techo hasta que la Alcaldía de Bogotá mantenga su alerta roja por covid. En otras ciudades como Cali y Medellín sí se permite el uso de los escenarios, pero las autoridades de la capital cerraron esas puertas y también la posibilidad de usar los terrenos de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ambos clubes estudiaban la posibilidad de Tunja, pero en esa ciudad también han puesto restricciones al fútbol, por lo que hoy una alternativa es el municipio de Mosquera donde el ‘León’ jugó la Liga Femenina aunque su terreno de juego no es el adecuado y no cuenta con iluminación artificial.

Los partidos Santa Fe vs Tolima y La Equidad vs Nacional por la segunda fecha aún no cuentan con programación y serían aplazados. El otro partido pendiente del calendario es Patriotas vs América de la fecha 1 luego que en Tunja no prestaran La Independencia por temor a presencia masiva de hinchas escarlatas; no obstante, para la segunda jornada sí lo facilitaron para Boyacá vs Chicó que se jugará el 26 de enero.