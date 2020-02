Millonarios vive un presente negativo en lo deportivo. El cuadro bogotano no ha podido ganar su primer partido en este campeonato y ya recibe varias críticas por parte de la hinchada que no ve con buenos ojos el inicio del proyecto Alberto Gamero. Pero hay tres puntos que precisamente preocupan al entrenador de cara a lo que será el trascurso del certamen y la Copa Sudamericana.

Mire acá: Millonarios necesita contratar jugadores para quedar campeón: Jorge Luis Pinto

Nivel negativo de Wuilker Faríñez

El guardameta venezolano no es el mismo de antes. Sus constantes equivocaciones han hecho que los señalamientos en su contra sean cada vez más frecuentes. Llega tarde a balones donde antes volaba, es impreciso al salir a cortar centros y sus salidas para achicar a un rival son equivocas; en nada se parece al Faríñez que todo el mundo conoce. Si no mejora el arquero, lo más posible es que Jefferson Martínez le pelee el puesto.

Los centrales, un dolor de cabeza que no termina

Desde la gestión de Jorge Luis Pinto en el segundo semestre Millonarios está sufriendo con la línea defensiva. El cuadro 'embajador' todavía no puede rendir de la mejor manera en este aspecto, sus constantes equivocaciones lo tienen en las últimas posiciones de la tabla y esto perjudica directamente el andamiaje de la institución. Juan Pablo Vargas y Breiner Paz no rindieron bien en la goleada recibida ante Jaguares, resultado que aumentó el mal momento que hoy vive la institución. Sería crucial contar con otras alternativas en estas posiciones.

Puede ver: La situación de Millonarios en la Liga preocupa a sus hinchas

Dependencia en Mackalister Silva en la generación de juego

No es el mismo David Mackalister Silva de antes. Los años no vienen solos y él necesita una ayuda extra para poder rendir mejor, y no la tiene. Millonarios carece de un cerebro que le ayude en el mediocampo cuando Silva no está rindiendo. Él necesita un compañero para poder generar. La lesión de Santiago Montoya y salida del equipo (sin reemplazo) de Christian Marrugo han perjudicado mucho a la escuadra bogotana. Óscar Barreto definitivamente no es el jugador a aportar, ya que difícilmente brilla en un partido.