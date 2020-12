Tulio Gómez aclara: los tres primeros fichajes y el futuro de Duván Vergara

Tras haber salido campeón del Fútbol Profesional Colombiano, Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto América de Cali, ya empieza a develar el proyecto que tendrán para el 2021 donde debe enfrentar –nuevamente– la Copa Libertadores y los campeonatos nacionales.

Según Tulio, el cuadro ‘escarlata’ ya confirmó sus tres primeros fichajes para el próximo torneo: Diego Novoa, arquero proveniente de La Equidad, Jerson Malagón (central del Deportivo Pasto) y Óscar Cabezas, defensa ex Rosario Central.

No obstante, el máximo dirigente del 15 veces campeón del fútbol colombiano, dio ‘algo’ de tranquilidad a los hinchas del cuadro vallecaucano al manifestar lo que será el futuro de dos piezas fundamentales para conseguir el reciente título de la Liga Betplay.

Juan Cruz Real: El dirigente dejó clara la situación con el entrenador argentino: “Ni él va a pasar una carta de renuncia, ni nosotros le pasaremos una carta para que se vaya. Queremos un proyecto a largo plazo y potenciar la cantera. A nosotros siempre nos gustó la forma en la que juega. Me decían que no ganaba nada en Jaguares, pero él allá no tenía herramientas”, sostuvo.



Duván Vergara: Le están coqueteando para que abandone el barco ‘escarlata’, por lo que Gómez dejó claro que por el momento no existen oferta y en caso de que se llegue a ir tendrá que haber un reemplazo de la misma o mejor categoría del artífice de la estrella 15.

Juan David Pérez y Carlos Sierra: A pesar de no haber estado en los últimos compromisos por decisiones técnicas, Tulio Gómez aseguró que ambos jugadores seguirán vistiendo la camiseta ‘escarlata’: “En las redes sociales se han distorsionado mucho las cosas. Ellos dos se quedan. Son jugadores de América de Cali”.