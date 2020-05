Tulio Gómez dio su versión sobre los problemas con Guimaraes en América

América de Cali vive una incómoda situación por cuenta de la difícil situación económica que sacude al club tras la suspensión de la Liga Betplay y lo que parece una salida segura del técnico costarricense Alexandre Guimaraes, campeón en diciembre con el club caleño.

Al timonel se le vence el contrato en dos semanas y aunque hubo unos tímidos acercamientos entre ambas partes en cuestión, no se llegó a un acuerdo y Tulio Gómez aduce a la crisis económica para no renovarle el contrato. Sin embargo, se habla de Juan Cruz Real como posible reemplazante; algo que no ha caído muy bien.

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, dio su versión sobre la complicada situación y las diferencias que han tenido con Guimaraes en el proceso de una posible renovación: “El profesor Guimaraes es un caballero, un excelente técnico y manejador de grupo, nos dio un título, pero lamentablemente no es posible sostenerlo por los costos y las pérdidas que hemos tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Por eso fue suspendido su contrato”, señaló en primera medida en diálogo con el diario El País de Cali.

“El contrato con el profesor Guimaraes termina el 14 de junio y fue suspendido el 14 de mayo. Él y los demás integrantes del cuerpo técnico se fueron desde marzo, no sabemos a ciencia cierta cuándo se reactive la Liga. Guimaraes está en Costa Rica y no puede venir a Cali antes del 1 de septiembre por el cierre de fronteras, no podemos pagarle a un técnico que es costoso, mientras que el equipo no está recibiendo ingresos”, señaló Gómez sobre la decisión contractual y económica que tomaron.

Y concluyó exponiendo sus razones para dejar ir al timonel: “Es que no es posible renovarle contrato en esta incertidumbre, sé que esto nos afecta a todos, pero la situación económica del equipo es muy delicada. Yo sé que esto puede afectar lo deportivo y el proyecto, pero no hay que pensar como hincha en estos casos, el tema es que la pandemia nos está dejando muy golpeados financieramente y lo que hay que hacer es salvar el patrimonio de la institución”.