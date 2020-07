Tulio Gómez: "No importa quién gane, lo importante es echar para delante"

Tulio Gómez fue uno de los dirigentes que apoyó la gestión de Jorge Enrique Vélez en Dimayor y asegura que la labor del dirigente nunca estuvo manchada por la corrupción, motivo por el que fue difícil sacarlo de su lugar, pues para él, esta fue una decisión más política que de otro talanta. En ese sentido, Tulio considera que ahora se debe buscar una persona que reúna a todos los equipos, tenga cercanía al gobierno y, lo más importante, permita reiniciar la competencia cuanto antes.

"Necesitamos arrancar cuanto antes. Unos decían que no era el momento, pero es urgente arrancar", arrancó comentando a 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y luego, sobre la persona que debe asumir el rol de presidente de Dimayor, señala: "Un ejecutivo que tenga cercanía con el gobierno, liderazgo y capacidades. Y que en la Dimayor no tenga preferencias con ningún club. Que todos acatemos que lo que sirve para todos no es ventaja para ninguno".

Entonces, sobre la forma en la que salió Jorge Enrique Vélez del cargo, puntualiza: "A Vélez lo hubieran sacado de alguna manera si hubieran encontrado algo delictivo. Nacional, Medellín, Millonarios, Once Caldas, Pasto, Pereira, Unión Magdalena, Quindío y Leones, entre otros lo apoyamos. Fue un hombre honesto, transparente, a todos los equipos los trató con igualdad, no hubo preferencias, soportó todos los insultos, las críticas. Le faltó comunicación y sacar sus logros pero no tuvo ningún acto delictivo".

Y sobre lo que viene y a lo que deben apuntar los directivos, fue claro: "En el caso de Vélez no se eligió correctamente, no tuvo gobernabilidad, tuvo opositores, pero él no hizo politiquería y su gestión fue buena. Le faltó carisma; cuando la empresa canadiense le ofreció hacer el protocolo gratis, él tenía autonomía de tomar la decisión, pero después se lo cobraron. La empresa internacional (comercializadora de derechos de televisión) no cumplió por irresponsables, no le hubieran cumplido a nadie. Hay un grupo de abogados gringos que están en ese proceso, agotaron instancias y, si no, viene demanda o un arreglo formal".

"Lo del canal Win estaba firmado hace rato. Esos son los caballos de batalla, de resto no había con qué. Hoy dicen que es un corrupto y que tuvo un tapabocas de 600 millones, pero actos de corrupción no hubo para nada. Diferencia de criterios, muchos pensamos diferente, pero nada de eso", agergó.

Para finalizar, se refirió a los posibles candidatos que se barajan para asumir el rol de Vélez: "Hay varios candidatos y han soñado varios nombres, Astudillo, Yunis, el hijo del senador Camargo, es joven y bien preparado; Fernando Jaramillo, César Pastrana. Tendremos que analizar hojas de vida y votar al que sea mejor. Lo importante es que, gane quien gane, aceptemos el triunfo y echemos todos para adelante, ese es el orden de las cosas".