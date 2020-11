Tulio Gómez, sin filtro: "La Copa Sudamericana es un torneo para segundones"

“Siempre hay cosas por mejorar, pero ahí vamos poco a poco. Lo importante es que estamos entre los 8 y tenemos que seguir ganando partidos para la reclasificación, hay que ganarlos todos. La Sudamericana es un torneo de segundones, tenemos que apuntar a la Copa Libertadores. Dios quiera que este año clasifiquemos y en 2021 vayamos mejor preparados”, señaló en primera medida el directivo.

“La verdad nos dolió (la eliminación de Copa Libertadores) porque teníamos que haber ganado en el Pascual, solo los mediocres culpan a los demás de sus fracasos, de local tuvimos que hacer la diferencia y no lo hicimos. La eliminación no fue en el último partido”, añadió.

"La Sudamericana es un torneo internacional, pero hay que apuntar a la Libertadores; aunque alguien me decía que hoy es más fácil ganar la Copa Sudamericana… En Colombia no hay ningún equipo que tenga ropa para ser campeón en Copa Libertadores, pero sí hay que pelear, no nos metamos mentiras. En presupuesto nos llevan por delante”, terminó de comentar sobre el desempeño en torneos internacionales.