Tulio Gómez sobre Duván Vergara: las cuatro ofertas que hay y la decisión que se tomará

El futuro de Duván Vergara parece que se va esclareciendo poco a poco, a pesar de que su máximo accionista Tulio Gómez, el entrenador Juan Cruz Real y la hinchada del América de Cali, desea retenerlo al menos una temporada más para lograr una buena participación en la Copa Libertadores y por qué no, alcanzar el tricampeonato de la Liga Betplay.

Según Tulio Gómez, por el extremo derecho llegaron cuatro ofertas, las cuales se están estudiando ‘minuciosamente’ para ver los resultados favorables tanto para el conjunto ‘escarlata’ como para el jugador, quien le gustaría salir a mostrar sus condiciones en el fútbol extranjero.

Le puede interesar: Flores para James Rodríguez tras su actuación en la victoria del Everton

En medio de una entrevista al programa El Aguante Rojo, Gómez expresó lo que está sucediendo con Vergara, que además es el jugador más costoso del FPC actualmente: “económicamente necesitamos venderlo, deportivamente no debemos hacerlo. Es una lástima que tengamos que venderlo. Un jugador bueno que salga de cualquier equipo, incluso el América, lo venden para recoger recursos y pagar deudas. Los equipos no son auto sostenibles, con taquilla y patrocinio no sobrevivimos”.

Además de las duras declaraciones, el accionista reconoció que el bicampeón es un jugador que vale y por ende, han llegado varias ofertas donde, añadiendo que en una escala de 1 a 5, “está en 4 que se vaya”.

Vea también: Ajax ya recibió respuesta del Tottenham para el regreso de Dávinson

Por otra parte, el entrenador argentino Juan Cruz Real, en unas declaraciones al programa de ESPN, Nexo, dijo que le gustaría seguir contando con el extremo toda la temporada: “yo no puedo ser egoísta. Como todo jugador, quiere tener más desafíos y él se merece esa oportunidad de dar un salto al exterior”.

Hay que recordar que Duván Vergara está tazado en un valor que ronda los 4.5 millones de euros, de acuerdo a Transfermarket.