Una millonaria deuda impulsaría el regreso de Andrés Felipe Roa al Deportivo Cali

En medio de la suspensión del fútbol colombiano por la pandemia del coronavirus y las diversas incertidumbres que hay en los clubes por la materia económica y la situación de sus jugadores, el Deportivo Cali está a la expectativa de un difícil caso con el jugador Andrés Felipe Roa, mediocampista que hoy está al servicio de Independiente de Avellaneda.

Luego de que Huracán no ejerciera la opción de compra que tenía hace un año por Andrés Felipe Roa, el Deportivo Cali lo cedió a Independiente de Avellaneda por un año y con opción de compra. En diciembre, contra todo pronóstico, el club argentino notificó a los vallecaucanos que se querían quedar con el joven volante y que por ende iban a adquirir sus derechos deportivos.

Lea también: Coronavirus desinfla burbuja del fútbol moderno: "fichajes de 100 millones serán un recuerdo"

Sin embargo, el dinero no iba a ser consignado de inmediato; si no por medio de un plan de pagos a cuotas, como suelen proponer los elencos argentinos. Deportivo Cali aceptó esa condición y Roa empezó a enamorar a los hinchas y al DT Lucas Pusineri. No obstante, Independiente no ha consignado sus deberes.

En primera medida, los ‘diablos rojos’ pagaron 900mil dólares al Cali por el préstamo y se fijó una cifra de 1,8 millones de dólares por el 80% de los derechos deportivos de Roa. Primero debían pagar 450mil en diciembre y el mismo monto en marzo, para luego completar lo restante más adelante. Son embargo, ningún pago se ha hecho y desde el Cali ya han emitido diferentes cartas reclamando el pago.

De interés: Juan Guillermo Cuadrado sería 'moneda de cambio' y dejaría la Juventus

Ahora, según publicó el Diario Olé en Argentina, Deportivo Cali pediría de vuelta a Andrés Felipe Roa finalizando el mes de junio si a la fecha Independiente no ha pagado los primeros 900mil dólares por la transferencia. Y el tema es más complejo, porque, aunque el futbolista quiere quedarse en Avellaneda, el club parece no tener los fondos y ahora menos en medio de la pandemia. Por lo que tendría que volver e Independiente perdería los primeros 900mil que pagó por el préstamo, pero Cali una parte del tiempo que usaron a Roa cuando ya se había confirmado la opción de compra.