Una voz autorizada del Junior pide el regreso de Macnelly Torres

Luego que el nombre del volante Macnelly Torres sonara para reforzar al Junior de Barranquilla para las tres competiciones que jugará el cuadro de ‘Curramba’ como lo son la Liga, Copa Betplay y la Copa Libertadores, varios seguidores han empezado a ilusionarse con el posible regreso del experimentado mediocampista.

Entre uno de los tantos seguidores que aprobaría la llegada del campeón de América para vestir los colores ‘rojiblancos’ está un ex jugador del 'tiburón': Martín Arzuaga. El ‘Torito’, como es conocido, manifestó a través de sus redes sociales que le gustaría ver de nuevo a Macnelly vistiendo la camiseta rojiblanca.

“Este man (Macnelly) tiene mística, donde ha ido ha ganado, como le hace falta un jugador de esta calidad a mi equipo (Junior). No es mi amigo, es mi hermano, nos llevaste a mundiales, ganaste con tú Junior”, dejó ver el ‘Torito’ en sus redes. Por otra parte, Arzuaga resaltó que a pesar dela edad de 'Mac', este es un jugador que podría correr más que cualquiera que tuviera 15, 25 o 30 años de edad. No obstante, dejó una pregunta en el aire a los directivos del cuadro barranquillero: “¿quieren contrataciones que no vengan a jugar?”.

Hay que recordar que Macnelly en la pasada temporada jugó nueve compromisos donde anotó un gol y disputó 646 minutos. Por otra parte, el volante barranquillero cuenta con 36 años de edad. Si bien es cierto que no estaría para las tres competiciones, sí podría darle una mano al estratega Amaranto Perea para los compromisos de la Copa Libertadores.

