Vanemerak arremete contra Millonarios y le manda un mensaje a Gamero

El ídolo y referente del equipo capitalino, Millonarios, Mario Vanemerak dejó ver su molestia e inconformismo por el presente del equipo ‘embajador’ en las competiciones que disputó en lo corrido del 2020.

Según Vanemerak, en el equipo ‘azul’ son “muy conformes y mediocres” por el rendimiento que ha mostrado el plantel en los últimos años: “hay jugadores que no tienen el carácter para vestir la camiseta de Millonarios cuando las 'papas' se queman. Yo no me aguanto, yo ya me hubiera ido a las manos con más de uno. ¿Cinco títulos en 32 años y once eliminaciones seguidas desde el último título conseguido (2017-II ante Independiente Santa Fe) ?, es una verdadera pena", sostuvo el ex Millonarios a un medio deportivo colombiano.

Le puede interesar: Nacional: ¿Cuándo comenzaría trabajos Alexandre Guimaraes?

Y es que para el ex futbolista argentino, en Millonarios hay futbolistas que no deben hacer parte de un club tan grande e histórico del fútbol colombiano por la posición en la que se encuentra el equipo.

“Hay que hablar duro, hay que apretar y al que no le guste, que se vaya. A mí no me tomen del pelo, no sean sinvergüenzas. Además hay jugadores que ni aparecen en la lista, ¿para qué los queremos?", agregó el argentino.

Vea también: La nueva crítica que le hizo el presidente de Nacional a la Dimayor



Finalmente, el ‘gaucho’ expresó que quiere mucho al actual estratega ‘embajador’ Alberto Gamero pero fue enfático al decirle que el club bogotano no da espera y por ende, debía fichar jugadores de calidad para el semestre de la liga colombiana que se avecina porque “hay que ganar y hay que ser campeón de todo, eso no te da tiempo".