Vanemerak criticó a jugadores, técnico y directivos por el presente de Millonarios

El presente deportivo de Millonarios no es el mejor y el conjunto 'embajador' sigue en mala racha después de haber empatado el pasado domingo 11 de octubre con Águilas Doradas en compromiso de la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2020.

El equipo dirigido por Alberto Gamero no acumula buenos números en este 2020 ya que en el campeonato local solo registra una victoria, ocho empates y cuatro derrotas con 12 goles a favor y 18 en contra que lo ubican en la casilla 16 con 13 puntos.

Adicionalmente, el cuadro capitalino no demuestra buen juego, por lo que sus aficionados han cuestionado no solo el trabajo del entrenador, si no del plantel de jugadores.

Le puede interesar: ¿Se le agota el tiempo a Gamero en Millonarios?

Sobre lo que es la actualidad de Millonario, Mario Vanemerak, exentrenador y exjugador del equipo, dio a conocer en diálogo con el programa En La Jugada de RCN Radio sus críticas al rendimiento de la institución.

"Estoy re caliente con esto. No podemos salir diciendo todas las veces lo mismo. Yo quiero mucho a Gamero, pero ayer no tuvimos ni una opción", indicó.

Por otro lado, cuestionó la actitud y desempeño de algunos jugadores al manifestar que algunos no deberían jugar en Millonarios.

"Hay jugadores que no puede estar en Millonarios. Acá todos tienen culpa, estoy muy mal porque el equipo no puede estar en esta posición. Hay jugadores que ni aparecen en la lista ¿Para qué mierdas los queremos? Qué se vayan", dijo

Seguidamente, Vanemerak afirmó que al interior del plantel hay que alzar la voz y tomar las medidas necesarias para que el equipo "despierte".

Lea también: La deprimente actuación de Millonarios

"Hay que hablar duro y hay que apretar. Al que no le gusta que se vaya. A mi no me mamen gallen no sean sinvergüenzas", aseveró

Finalmente, crítico la actitud profesional de los jugadores de Millonarios a quienes les pidió tener mejor disposición.

"Yo no veo que los jugadores de Millonarios no se caguen a trompadas en el vestuario. Nadie reacciona. Estamos muy conformes, todo es muy light. Hay que reaccionar", afirmó.