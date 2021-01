[Video] River insiste por Palavecino y le aumenta la oferta al Deportivo Cali

El interés que ha generado el volante argentino del Deportivo Cali, Agustín Palavecino en River Plate, ha aumentado con el paso de las horas. Según se conoció, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo habría ofrecido en primera instancia la suma de 250.000 dólares por el préstamo durante una temporada, con opción de comprar los derechos deportivos del jugador.

No obstante, esa suma no interesó a los dirigentes del cuadro ‘azucarero’ por lo que negaron la posibilidad de que Palavecino jugara en el equipo ‘Millonario’, salvo que las condiciones económicas se mejoraran.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los tres candidatos que quieren a Falcao?

A pesar de la negativa recibida por el equipo colombiano, River no se quedó de brazos cruzados, por lo cual se conoció que en las últimas horas que la dirigencia ‘millonaria’ aumentó la oferta a 500.00 dólares por los servicios del argentino por la temporada 2021.

Y es que el deseo de Palavecino es poder jugar en su país y con un grande de Argentina como lo es River Plate. Ello se lo habría expresado a la junta directiva e incluso al mismo estratega, Alfredo Arias, quien aclaró que su deseo es seguir contando con él, pero que no puede ‘cortarle las alas’ al jugador: “Sinceramente, deseo que no se vaya. Hablé con los dirigentes de que hagan todo lo posible para retenerlo. Si esto no es posible, yo solo espero que de esto salgan beneficiados tanto el club como el jugador”.

Vea también: Alfredo Arias contó lo que habló con los directivos sobre Palavecino

Hay que resaltar que una de las condiciones para que este negocio llegue a buen puerto es que River sea intermediario para que Palavecino firme su renovación con el Deportivo Cali por dos temporadas más, con el fin de que pueda mostrar todo su potencial a nivel internacional (Copa Libertadores) y así mejorar las condiciones para una futura transferencia.