Viera contó cuando en un juego con Uruguay perdió la posibilidad de seguir en Europa

Sebastián Viera es hoy en día uno de los ídolos del Junior de Barranquilla. El guardameta es pieza fundamental del equipo colombiano y durante varios años a defendido los colores del onceno al convertirse en un líder importantes, además de figura del club por varios años en el terreno de juego.

En charla con 'Hora 25' de Radio Oriental, el arquero habló sobre el momento de su carrera donde casi sale del Villarreal de España para otro club importante de Europa y así continuar su profesión; sin embargo, todo se cayó al último minuto por una penosa actuación de él en un partido por las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010 ante Brasil.

Para Viera, este encuentro fue lamentable, pues Uruguay recibió 4 goles en el estadio Centenario de Montevideo y Viera tuvo varios errores que le costaron un posible fichaje a otro equipo europeo.

Asimismo, según el propio guardameta, las intenciones de su entonces representante Daniel Fonseca, no eran las mejores, y estas decisiones que este le hizo tomar fueron trascendentales para que varios equipos le dieran la espalda.

“Después pasó lo del partido de Brasil, me dijo que estaba mirando el partido con los equipos interesados y decidieron no contratarme. Un equipo mexicano muy grande me llamó para contar conmigo, pero me dijo que Fonseca no iba. Le dije a él que tenía esa oportunidad, a ver si tenía algo mejor. Me dijo que no, entonces dije que iba a tomar esa oportunidad de México. Pero él llamó a ese club, les dijo que le estaban robando a sus jugadores. Nosotros discutimos y estuvimos 15 días sin hablarnos”, contó el hoy arquero del Junior.

Cabe recordar que después de eso Sebastián Viera quedó libre, pero gracias a la ayuda de Álvaro Recoba pudo arribar a Larisa de Grecia, para luego en 2011 ser fichado por el Junior de Barranquilla.