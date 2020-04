Viera explicó la polémica con Nacional, la final de la Sudamericana y su actualidad en Junior

Mario Sebastián Viera, portero de Junior de Barranquilla, volvió a pronunciarse después de hacer algunas afirmaciones que no cayeron bien en la hinchada de Atlético Nacional y de Millonarios. El uruguayo aseguró hace días que nunca jugaría en el cuadro 'verdolaga' y además que tenía al 'embajador' de hijo.

Sobre lo dicho, Viera explicó que a él, cuando lo formaron en Uruguay, fue con el pensamiento de si jugaba en Nacional de Montevideo o Peñarol era antiPeñarol o antiNacional.

"Yo formado toda la vida en Nacional se me hace imposible jugar en Peñarol un día. En Colombia veo la rivalidad y por lo vivido en el tiempo hemos jugado varios partidos importantes contra Nacional y por respeto a la hinchada de Junior nunca iría a jugar allá", afirmó en un Instagram Live de la Secretaria de Deportes de Barranquilla.

El uruguayo aseguró que no sabía por qué los aficionados se ofenden por sus declaraciones si son mayormente en tono jocoso. "No sé por qué se ofenden tanto cuando digo que no jugaría en Nacional".

Viera volvió a indicar que su deseo es retirarse en Junior por lo que espera que lo "dejen", aunque no sabe cuántos años más seguirá jugando.

El guardamenta reiteró que el momento más difícil que ha vivido en el conjunto 'rojiblanco' fue cuando se registró la salida de Alberto Gamero ya que se sintió incomodo por que según se metieron en los aspectos personales.

"Cuando pasó lo de Gamero me sentó incomodo, se metieron con lo personal diciendo que nos habíamos metido contra el profesor. No me fui por que iba a nacer mi hijo", aseguró.

Finalmente, el uruguayo manifestó que el Junior que mejor jugaba era el del segundo semestre de 2018, mientras que la mejor delantera fue la del año 2012 que estuvo integrada por Dayro Moreno, Teófilo Gutiérrez, Vladimir Hernández, Giovanni Hernández, Sherman Cárdenas.