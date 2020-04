Vladimir Hernández le contestó a Viera por polémica con Nacional

Una polémica fue la que se armó con Sebastián Viera y su negativa a vestir las camisetas de Millonarios y Atlético Nacional si algún día llegaba una oferta de bogotanos y antioqueños. Como sucede en este tipo de casos, la susceptibilidad estuvo a la orden del día frente a las pasiones que genera entre los aficionados declaraciones de esta clase.

Al mismo tiempo, muchos interpretaron que lo dicho por el portero uruguayo también era un mensaje para jugadores que sí tomaron la decisión de recalar en uno de los equipos anteriormente mencionados. Es el caso de Vladimir Hernández, quien luego de jugar en el Junior varios años terminó en el cuadro de Medellín con un paso previo por el Santos de Brasil. Situación similar vivió el volante Jarlan Barrera.

Al respecto, Hernández se refirió a las palabras de Sebastián Viera, pero usando un tono menos polémico y enfriando la controversia por lo que dijo el ícono en el arco del cuadro barranquillero. “Cada quien toma sus decisiones y es libre de opinar lo que quiera”, fue todo lo que mencionó el talentoso mediocampista en diálogo con medios nacionales. El jugador, de hecho, agregó que los futbolistas son profesionales y se encuentran en todo su derecho de manifestar sus opiniones.

"Yo, formado toda la vida en Nacional (de Uruguay), se me hace imposible jugar en Peñarol un día. En Colombia veo la rivalidad y por lo vivido en el tiempo hemos jugado varios partidos importantes contra Nacional y por respeto a la hinchada de Junior nunca iría a jugar allá", había dicho Viera, añadiendo que no sabe “por qué se ofenden tanto cuando digo que no jugaría en Nacional".