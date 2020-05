¿Volver a dirigir? Jorge Luis Pinto tuvo dos opciones después de Millonarios

Uno de los técnicos con más experiencia internacional y pergaminos que ha dirigido en los últimos años del fútbol profesional colombiano es Jorge Luis Pinto, timonel nacional que ha dirigido a numerosos clubes del país, además de ser mundialista y dirigir varias selecciones en Concacaf.

Su último equipo fue Millonarios, club en el que soñaba ser campeón y estuvo muy cerca. Sin embargo, todo se derrumbó y tuvo un segundo semestre de 2019 para el olvido y se dio su salida del club bogotano en medio de rumores y polémicas, pero con un gran trabajo en la institución.

Ahora, desde casa y con más tranquilidad, Pinto emite varios conceptos y aguarda pacientemente por otra oportunidad. Así lo hizo saber en el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio: “Yo pienso dirigir porque es mi profesión y mi gusto, no tengo afán ni desespero. Se me presentaron dos opciones y dije que iba a esperar algo mejor a ver qué pasaba; pero cuando se me presente algo que me guste, seguramente volveré a dirigir”, señaló el estratega respecto a las dudas sobre su futuro.

Asimismo, Jorge Luis Pinto se animó a proponer un sistema de juego para la Liga Betplay en medio de la pandemia, donde le gustaría dividir los equipos en grupos regionales y así no sacar a los futbolistas de su zona, minimizar la cantidad de partidos y dar espacios para las competencias internacionales.

Por otro lado, Jorge Luis Pinto tuvo palabras de elogios y agradecimientos para José Guillermo Ortiz, delantero costarricense que él llevó a Millonarios en el segundo semestre de 2019 y pagó su confianza con goles, a pesar de la estruendosa eliminación en ese torneo. El atacante estuvo seis meses más en Millonarios, pero su contrato no fue renovado debido a la crisis económica del club por la pandemia.