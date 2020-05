Wilder Medina: "Yo he cambiado, antes me señalaban mucho"

Wilder Medina dejó su huella en Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, sin embargo, más allá de su buena actuación dentro de los terrenos de juego, el nacido en Puerto Nare también es recordado por sus malas actuaciones afuera de las canchas, algo que él asegura que ya dejó atrás y un punto en el que intenta fortalecer a los jóvenes que hacen parte de sus escuelas de formación en Ibagué, ciudad en la que reside.

Analizando este presente, el exdelantero habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y recordó su paso por el fútbol y cómo decidió dejar la actividad: "Los guayos los colgué cuando un ortopedista me advirtió que me quedaba poco tiempo de juego. Cuando hay artrosis de la rodilla uno termina muy mal los partidos, casi que me tenían que llevar cargado. Me aconsejaron que lo mejor era parar porque de lo contrario, en dos años, me tocaba caminar con un bastón".

Pero no se alejó por completo del deporte: "Juego de vez en cuando algunos torneos amateur y me dedico a las escuelas de formación. Habíamos arrancado bien en la Liga del Tolima, jugamos cuatro partidos y solo habíamos perdido uno, pero todo se detuvo. Seguimos trabajando desde casa trabajando la parte mental y ahorita estoy haciendo cursos, haciendo certificaciones para prepararme como técnico y enseñarles a estos muchachos".

Recordando su paso por Tolima y Santa Fe, señaló: "Los pasos por Tolima y Santa Fe fueron fundamentales, esos dos equipos me ayudaron a tener más carácter, a decidir las cosas, en Tolima me apoyaron en su momento y cuando no quisieron contar más conmigo, apareció mi ángel guardián en Santa Fe, Cesar Pastrana, con quien todavía hablo y siempre estuvo apoyándome porque se encargó de la persona y no solo del jugador".

Sobre ese pasado, Medina agregó: "Ya la cosa ha cambiado, antes me señalaban mucho, pero ahora son más los que me quieren. Eso me ha hecho decirles a los muchachos cómo son las cosas con el fútbol, antes, durante y después. Ya, en algunos lugares, me recuerdan por las cosas buenas. Hay momentos en los que uno decide por cosas buenas y cosas malas. Uno tiene que pensar antes de actuar, qué beneficios y qué consecuencias. Estoy agradecido porque no ando con un costal en la mano, como muchos quisieron tildarme".

Para concluir, Medina se refirió una iniciativa que realiza para colaborar con los más necesitados: "Yo iba a montar una tienda y museo deportivo con mis camisetas, pero no se pudo porque empezó la pandemia. Así que para ayudar a todas las personas que lo necesitan, se me ocurrió sacar tres camisetas de Barcelona, Tolima y Santa Fe e hice una rifa de las tres camisetas y $500.000, para lograr repartir mercados a la gente. Son camisetas que usé en Barcelona de Ecuador, Santa Fe y la de Tolima".