Wilson Gutiérrez hace un llamado de SOS por el coronavirus

En entrevista con Antena 2 y el periodista 'Chango' Cárdenas, el técnico colombiano Wilson Gutiérrez pidió ayuda desde El Salvador para poder regresar al país en un vuelo humanitario. Cabe recordar que el extécnico de Santa Fe dirige al Alianza, club de ese país.

Mire acá: Beckenbauer al Tren Valencia: haga lo que hace en Santa Fe

"Afortunadamente me encuentro bien de salud gracias a Dios. La situación aquí es complicada, estamos en cuarentena total y han quebrado varias empresas”, contó Gutiérrez, que espera poder volver lo más pronto posible al país.

Y es que el entrenador ha intentado poder comunicarse lo más pronto posible con el gobierno colombiano, pero la negativa ha sido contundente. "Llevo de dos a tres semanas tratando de buscar la posibilidad de un vuelo humanitario, pero uno escucha las noticias y la gente me llama y me dice que nombran a todos los países, menos a El Salvador. Acá estamos más de 140 colombianos”, remarcó.

Asimismo, Wilson Gutiérrez se mostró triste porque han ayudado a personas de otros países, pero no a las que se encuentran en territorios como El Salvador.

Lea aquí: Ojo Santa Fe: otro grande de Colombia sigue de cerca a Fabián Sambueza

“Me ha llamado mucha gente de Nicaragua, donde también se unen a mí. Acá todos nosotros estamos a la espera, pero parece que el gobierno de Colombia no mira hacia este lado porque hoy me dijeron que anuncian vuelos de otros países, pero nunca nombran esta región. Estamos olvidados, estamos acá tirados... El gobierno la verdad no pone el esfuerzo", concluyó.

Wilson Gutiérrez espera poder retornar lo más pronto al país, pues vive momentos complicados desde el exterior.