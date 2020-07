Ya hay negocio: dueño de Unión Magdalena confirmó el futuro de Ricardo Márquez

Uno de los pocos refuerzos que tendrá Millonarios para la reanudación de la Liga Betplay es Ricardo ‘Caballo’ Márquez, quien militaba en Unión Magdalena y desde el año anterior despertó interés en varios clubes; sin embargo, nada se concretó y jugó la segunda división en 2020.

Eduardo Dávila, máximo accionista del cuadro samario, confirmó que Márquez sí jugará en Millonarios y despejó los rumores del fútbol internacional: “Negocié sus derechos con Millonarios, irá cedido a préstamo por un año con una opción de compra”, señaló en diálogo con ‘Habla Deportes’.

También habló sobre los intereses en Portugal por Márquez: “Primero que todo, yo no sé quién es ese señor (Rui Alves) y nunca he hablado con él directamente. Esas conversaciones como que las llevó con el gerente o con algún pariente mío. En principio sí se habían aceptado las condiciones, yo no lo voy a negar. Las condiciones se aceptaron, más no la negociación. Eso no se llevó a cabo nunca”.

“Había una posibilidad de que fuera al Nacional de Madeira, estuvimos mirando la situación, hicieron la oferta, nosotros la estudiamos, pero se presentó lo de Millonarios y nos parece que es más interesante que ese muchacho vaya a un club grande aquí mismo en Colombia primero, madure un poquito más y ahí sí dar el salto a Europa”, complementó el cuestionado directivo del Unión Magdalena.

Y cerró descartando todos los rumores diferentes a Millonarios: “Se comunicaron con nosotros a través de internet. Yo nunca hablé con ellos. Había un muchachito argentino (un empresario) que es el que ha tenido revuelta esta vaina. Él tenía a Márquez con la cabeza revuelta, llamaba y mandaba mensaje de Whatsapp. Ni para qué contarles. Pero la realidad es esa, ellos mandaron la propuesta a través de internet, pero la negociación nunca se llevó a cabo”.