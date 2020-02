Ya no son cinco... Seis partidos en la fecha 6 de la Liga Betplay exclusivos de Win+

A pesar de las diversas críticas y rumores sobre el canal premium de Win Sports y Dimayor para la transmisión del fútbol colombiano, el proyecto sigue en marcha y para la fecha 6 del fútbol profesional colombiano, tendrán importantes juegos por la nueva señal.

Sin embargo, en esta ocasión no serán cinco partidos en exclusiva por la nueva señal, si no seis en lo que corresponde a la sexta jornada, por lo que no se descarta que siga incrementando la cantidad de partidos por Win + en cada jornada hasta llegar a la totalidad de los cotejos.

Lea también: A Gastón Pezzuti no le gusta la rotación y cuestionó al Nacional de Osorio

En esta oportunidad, los dos partidos del viernes se verán en exclusiva por Win +: el líder Deportivo Pasto contra Envigado y luego el clásico de rojos entre Santa Fe y América que se jugará en Bogotá.

El sábado, Tolima contra Junior y el derbi antioqueño entre Nacional y Medellín serán exclusivos de Win +; mientras que el domingo será el turno de Once Caldas ante Patriotas. El sexto partido será Deportivo Cali vs Millonarios que fue aplazado para el próximo 18 de marzo por la participación internacional de ambos clubes.

De interés: ¿Quién sería el próximo rival de Millonarios en Sudamericana?

Así se jugará la fecha 6 de la Liga Betplay

21 de febrero

Deportivo Pasto vs Envigado FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports +

Independiente Santa Fe vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports +

22 de febrero

Boyacá Chicó FC vs Deportivo Pereira

Estadio: Hora: 3:15 p.m.

La Independencia

Televisión: Win Sports y Win Sports +

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports +

Deportes Tolima vs Junior FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel murillo toro

Televisión: Win Sports +

23 de febrero

La Equidad vs Cúcuta Deportivo

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports y Win Sports +

Atlético Bucaramanga vs Rionegro

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports y Win Sports +

Once Caldas vs Patriotas Boyacá

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports +

24 de febrero

Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports y Win Sports +

18 de marzo

Deportivo Cali vs Millonarios FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports +