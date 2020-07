Ya se sabe cuál equipo busca el regreso de Jackson Martínez a Colombia

En medio de la incertidumbre que hay en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano, un nombre que ha despertado fuertes rumores es el del delantero Jackson Martínez, quien no tuvo un buen remate de temporada en Portimonense de Portgual (que descendió) y estudia las posibilidades para su retiro.

Ante eso, siempre se ha mencionado a Independiente Medellín como una posibilidad, pero ante la distancia del club con el jugador también se habló de una posibilidad en Rionegro Águilas. Sin embargo, Jackson tiene claro su amor por el cuadro ‘poderoso’.

“Yo vengo contemplando la decisión de retirarme, pero aún no la he tomado. Voy a ver si juego uno o dos años más o si definitivamente paro. Mi anhelo es terminar la carrera en Colombia. Esos factores no dependen exclusivamente de uno, pero es lo que quiero. Me gustaría terminar en Medellín, donde todo comenzó, pero no le cierro las puertas a otros equipos", señaló el atacante en diálogo con ESPN Colombia.

Ante eso, a través de Win Sports se reveló que Independiente Medellín ha comenzado las conversaciones con el empresario del jugador para evaluar la posibilidad del regreso de un ídolo de la institución para los últimos años de su carrera deportiva.

Además, Independiente Medellín necesita encontrar un atacante en el mercado tras la salida de Juan Fernando Caicedo y Federico Laurito, por lo que Jackson sería un buen hombre es experiencia para esa posición.

Cabe señalar que el delantero mundialista en 2014 tuvo un extenso recorrido internacional tras salir del DIM, pero fue atacado por graves lesiones que disminuyeron notablemente su nivel. Vistió la camiseta de Portimonense, Guangzhou Evergrande en China, Atlético de Madrid en España, Porto en Portugal y Chiapas en México.