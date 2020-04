"Yo no le veo esperanza": preocupantes palabras sobre el regreso del fútbol colombiano

“Hablar en este momento acerca del tema es botar corriente. En este momento no hay una decisión que se pueda tomar. Si uno no escucha lo que ha dicho el presidente de la República, no hay esperanza de ninguna forma”, señaló en primera medida el timonel que dirige a El Nacional de Quito.

Posteriormente, se puso del lado de los futbolistas: “Los jugadores, como lo dijo el presidente de la FIFA, son seres humanos. Tienen su familia y no se quiere arriesgar en ningún momento por más que sea a puerta cerrada. Siempre va haber contacto, siempre va haber viajes, concentraciones. Entonces ese tema es difícil. Esperemos que su evolución y vuelva a la normalidad”.

“Por el momento, hablar eso es hablar de falsas expectativas. Si vemos lo que están diciendo nuestros gobernantes, yo no le veo esa esperanza. Ahora, si esto llega a cambiar de un momento otro, ellos tomarán la medida”, concluyó el estratega, quien tuvo como último equipo en Colombia al Envigado FC.