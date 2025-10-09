A Pékerman le llueven ofertas: equipo argentino lo quiere como DT

A sus 76 años, la vida de José Néstor Pékerman podría cambiar radicalmente y lo pondrían de regreso a la dirección técnica con grandes opciones que tiene para tomar las riendas de un club que está necesitado en la Primera División de Argentina.

José Néstor Pékerman no dirige desde 2023 cuando abandonó a la selección de Venezuela en medio de la pelea por sellar la clasificación a un Mundial. Luego llegó Fernando Batista que estuvo cerca de lograrlo. Pékerman apenas dirigió diez encuentros con un saldo de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas que significaron su salida.

Durante estos tres años que lleva sin cargo, le han llovido ofertas para estar encargado de la dirección deportiva de selecciones, y ahora, le llegaría una oportunidad para volver a los banquillos con un club. Se trata nada más ni nada menos que de Talleres de Córdoba, actualmente dirigido por Carlos Tévez y que no la pasa bien en la Primera División.

JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN, EL OBJETIVO DE UN CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE TALLERES DE CÓRDOBA

Talleres de Córdoba está en la casilla 12 del Grupo B de la Primera División Argentina con 11 unidades. Carlos Tévez no ha podido levantar el equipo como se esperaba y ahora, quieren depositar la confianza en un hombre de experiencia y de recorrido como José Néstor Pékerman.

El entrenador argentino sería ideal para fomentar las divisiones inferiores del club y de dirigir este momento difícil en la parte baja de la tabla. Están a dos unidades de la siguiente ronda y a cinco puntos del fondo de su zona.