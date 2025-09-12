Álvaro Montero por fin debutó en Vélez Sarsfield; así le fue
El portero guajiro ingresó a la cancha en lugar de Tomás Marchiori, quien se retiró lesionado.
Tuvieron que pasar nueve partidos para que Álvaro Montero oficiara su debut en Vélez Sarsfield, pues el titular siempre había sido Tomás Marchiori, quien este viernes 12 de septiembre sintió una molestia y tuvo que abandonar el juego ante Huracán en el Ducó a los 29 minutos del primer tiempo.
Así, el golero colombiano por fin atajó con la camiseta del Fortín, y tuvo una presentación destacada, pues le brindó garantías a su equipo en un partido que finalizó 0-0. Eso sí, la preocupación entre los hinchas por el portero titular es alta.
Calificación de Álvaro Montero en su primer partido con Vélez
La calificación para Montero por parte de las aplicaciones de análisis de rendimiento fue de 6,9, siendo a su paso uno de los destacados de la cancha este viernes 12 de septiembre. El portero guajiro solo realizó tres pases cortos y 16 largos (incluyendo saques y balones en movimiento).
En cuanto a las atajadas, Montero realizó una parada, por lo demás no tuvo mayores intervenciones dado que Huracán poco se metió en el área de Vélez. Ahora, crece la expectativa sobre quién será el portero titular en el próximo partido.
¿Marchiori o Montero? ¿Quién será el portero de Vélez contra Racing?
El próximo partido de Vélez Sarsfield será el martes 16 de septiembre frente a Racing en el Estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, en pocas palabras, uno de los juegos más importantes del año.
En consecuencia, la hinchada y el cuerpo técnico de Vélez contaban con Marchiori para este compromiso, pues el golero es visto como una garantía debido a que de los últimos doce partidos que disputó (excluyendo el de Huracán), sacó su arco en cero en nueve de ellos.
En caso de que Marchiori no pueda estar, será una oportunidad inmejorable para un Álvaro Montero quien no fue convocado a la Selección Colombia para las fechas 17 y 18 de Eliminatorias, pero que aspira a acudir al Mundial 2026, y esto solo será factible si es titular con el cuadro de Liniers.