Álvaro Montero por fin debutó en Vélez Sarsfield; así le fue

Tuvieron que pasar nueve partidos para que Álvaro Montero oficiara su debut en Vélez Sarsfield, pues el titular siempre había sido Tomás Marchiori, quien este viernes 12 de septiembre sintió una molestia y tuvo que abandonar el juego ante Huracán en el Ducó a los 29 minutos del primer tiempo.

Así, el golero colombiano por fin atajó con la camiseta del Fortín, y tuvo una presentación destacada, pues le brindó garantías a su equipo en un partido que finalizó 0-0. Eso sí, la preocupación entre los hinchas por el portero titular es alta.

Calificación de Álvaro Montero en su primer partido con Vélez

La calificación para Montero por parte de las aplicaciones de análisis de rendimiento fue de 6,9, siendo a su paso uno de los destacados de la cancha este viernes 12 de septiembre. El portero guajiro solo realizó tres pases cortos y 16 largos (incluyendo saques y balones en movimiento).

En cuanto a las atajadas, Montero realizó una parada, por lo demás no tuvo mayores intervenciones dado que Huracán poco se metió en el área de Vélez. Ahora, crece la expectativa sobre quién será el portero titular en el próximo partido.