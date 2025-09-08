Álvaro Montero repitió dosis en Argentina y celebró: primera alegría

Después de lo que fue su experiencia en Brasil en el Sao Caetano y en Argentina con San Lorenzo de Almagro, Álvaro Montero volvió al balompié internacional nuevamente en suelo argentino con Vélez Sarsfield en calidad de cedido por Millonarios.

Álvaro Montero llegó a Vélez en condición de préstamo por dos años y con opción de compra. Sin embargo, su arranque con el cuadro de Liniers no ha podido despegar. Al guajiro le ha tocado conformarse con ser la sombra de Tomás Marchiori, una de las grandes figuras en la portería del club.

En toda la liga de Argentina y en la Copa Libertadores, Guillermo Barros Schelotto se ha decantado por utilizar a Tomás Marchiori en el arco titular. A Álvaro le ha tocado esperar su momento en el banquillo de suplentes. Aunque todavía no le ha llegado la oportunidad de demostrar su habilidad en la portería, el ex Millonarios ya celebró en Vélez.

PRIMER TÍTULO DE ÁLVARO MONTERO EN ARGENTINA

Este sábado 6 de septiembre se disputó una final que Álvaro Montero conoce bien en suelo argentino. El guajiro ya sabe lo que es ser campeón con San Lorenzo y quería volver a conseguir un trofeo con Vélez Sarsfield. Los de Liniers se vieron las caras nada más ni nada menos que contra Central Córdoba en la Supercopa de Argentina, un encuentro a partido único.

Aunque Guillermo Barros Schelotto se decantó por Tomás Marchiori dejando a Álvaro Montero nuevamente en el banquillo de suplentes, Vélez Sarsfield se quedó con la victoria en un vibrante encuentro en el que la pelota quieta fue la solución con dos cabezazos de Jano Gordon para llevarse el título.

Sin lograr debutar todavía en Vélez Sarsfield, Álvaro Montero celebró su primer título en el club argentino. Una Supercopa que ya había podido ganar en 2015 cuando San Lorenzo enfrentó a Boca Juniors. En esa final que su equipo ganó con goleada en un 0-4, Montero tampoco fue titular.

ÁLVARO MONTERO PODRÍA NO JUGAR EN VÉLEZ SARSFIELD ESTE AÑO

Pese a que consiguió el título con Vélez Sarsfield, queda el sin sabor de no ser inicialista en ninguno de los partidos que se han disputado tanto en Copa Libertadores como en las competencias locales. Álvaro Montero se ha quedado en el banco de suplentes en el club y podría acabar sus primeros seis meses sin protagonismo.

Y es que, lo que le resta al cuadro de Liniers es afrontar el cierre de la Primera División de Argentina y la Copa Libertadores. No hay Copa Argentina ni nada por el estilo en busca de pensar en revulsivos en la portería.

Vélez Sarsfield va segundo en el Grupo B detrás de River Plate. Guillermo Barros Schelotto no pensaría en dejar a un lado a Tomás Marchiori en lo que resta tanto en copas internacionales como en el rentado local. En ese sentido, la nueva experiencia en Argentina de Álvaro Montero terminaría sin presencias. Además, Marchiori renovó su contrato con el club y esto es otro problema para el guajiro.