Argentina explota contra JuanFer Quintero: “Solo un partido bueno”

Desde esta temporada de la Primera División de Argentina, se ha hecho costumbre la poca pegada que ha tenido Juan Fernando Quintero en River Plate. Su regreso se dio, peor hasta ahora no ha tenido capacidad goleadora y apenas ha sumado una que otra asistencia.

En el último partido entre Talleres y River Plate, el cuadro ‘Millonario’ volvió a ganar en el torneo. Juan Fernando fue titular, pero no dio asistencias ni marcó goles, y, además, fue sustituido y reaccionó con mucha molestia al cambio con Marcelo Gallardo.

Estas reacciones podrían marcar un disgusto mayor en Juan Fernando Quintero con la institución, y ya empiezan a retumbar en el periodismo argentino que reaccionó, en su mayoría con críticas hacia el colombiano que no la pasa bien dentro de la institución.

“ES UN JUGADOR DE SOLO PINCELADAS”; ARGENTINA REACCIONA AL PRESENTE DE JUAN FERNANDO QUINTERO

Juan Fernando Quintero salió del terreno de juego y se evidenció la gran molestia que tomó con Marcelo Gallardo. Para colmo, Maximiliano Meza, que ingresó por el ex América de Cali fue el autor del segundo gol de la victoria riverplatense. En el programa de F90 de ESPN Argentina afirmaron que no ha tenido la misma pegada ni el desempeño de otros años.

El amor de la afición de River con Juan Fernando Quintero no se discute, pero su falta de regularidad empieza a llamar la atención. En el programa afirmaron que, “solo jugó los 90′ en un partido. Juanfer hace un par de años solo tuvo un partido muy bueno, que fue con Racing ante Corinthians”.

Posteriormente, indicaron que se ha caracterizado por ser un jugador que solo aparece esporádicamente con una que otra pincelada, “pero su prestación es de solo pinceladas, en 2018 jugó un muy buen Mundial, pero eso fue hace siete años”. Desde su regreso no ha terminado partidos, ya sea entrando en el segundo tiempo o arrancando de titular.

Concluyen que el volante podría perder la confianza de Marcelo Gallardo, algo que no se veía hace algunos años ni en los últimos meses, dado que Juan Fernando no está en su mejor momento en cuanto a la regularidad que ha tenido, “¿quién brilla más de lo que brilla Juanfer en River? ¿Rivero, Acuña? ¿Hasta qué punto Gallardo le da la confianza... Gallardo quiere jugadores que estén bajo estímulos, no se admiten jugadores que tengan algunas apariciones brillantes”

LOS COLOMBIANOS NO LA PASAN BIEN EN RIVER PLATE

Juan Fernando Quintero no es el único que la pasa mal en el River Plate de Argentina. Así como el volante creativo, Kevin Castaño está en el ojo del huracán por sus malas presentaciones que han dejado mucho que desear desde que llegó a la institución ‘Millonaria’.

Miguel Ángel Borja tampoco cuenta con la regularidad deseada y cuando figura como titular o cuando entra al terreno de juego, pocas acciones de gol ha tenido. La fortuna tampoco lo ha ayudado por los tantos que le han anulado por fuera de lugar.

Con esto, habrá que esperar qué sucederá en el próximo partido de River Plate con la necesidad de conocer si jugarán de titulares en las semifinales de la Copa de Argentina frente a Independiente de Rivadavia el viernes 24 de octubre.