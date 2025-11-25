Argentina liquida a Kevin Castaño: calificación espantosa en River Plate

River Plate volvió a quedar eliminado de la Liga de Argentina con un Marcelo Gallardo que luce cómodo por su renovación, pese a que los resultados no lo han acompañado. El ‘Muñeco’ se la jugaba entre su salida o la ratificación, y optaron por seguir dándole la confianza que no ha logrado aprovechar.

El futuro de los jugadores colombianos en River Plate se complica cada vez más porque ninguno ha estado en una actualidad sobresaliente. Lejos de relucir en la plantilla, han sido contagiados por el nivel grupal de un club que ya quedó eliminado de todas las competencias y deberá esperar el milagro para clasificar a la Copa Libertadores.

Miguel Borja fue borrado por Marcelo Gallardo, Juan Fernando Quintero esperó su lugar en el banquillo de suplentes, mientras que Kevin Castaño fue titular ante Racing jugando apenas 45 minutos que fueron suficientes para liquidarlo completamente. De hecho, el Diario Olé le puso una penosa calificación después de sumar en la primera mitad.

LA ESPANTOSA CALIFICACIÓN DEL DIARIO OLÉ A KEVIN CASTAÑO

Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló el puntaje que dio el Diario Olé de cada jugador colombiano que estuvo presente en el duelo que vio a Racing clasificar tras un agónico final con el que firmaron el paso a cuartos de final con un gol lapidario en el agregado.

“Las calificaciones que le dan a los jugadores son estas. Castaño, un punto. Uno. Descalificación absoluta. En las valoraciones dice ‘por enésima vez ausente, no hizo pie en la marca y corrió de a tras y sin orden. Una señal: el equipo mejoró tras su salida’. Qué mal momento”, expresó Carlos Antonio Vélez basado en el Diario Olé.

Evidentemente, Kevin Castaño fue el peor de los tres colombianos que sumaron minutos en el compromiso y, además, con una puntuación casi nula, fue el peor calificado de todo el partido juntando a Racing y River.

Juan Fernando Quintero tuvo un puntaje de 5, y la reseña dijo que, “precisión para meterla de zurda al palo izquierdo de Cambeses en el 1-2. Luego, poco despliegue y sin esfuerzo para defender”.

DUVÁN VERGARA, EL MEJOR COLOMBIANO CALIFICADO EN EL PARTIDO

El ingreso de Duván Vergara se dio después del segundo gol de River Plate. El ex América de Cali afirmó que, apenas marcó Juan Fernando Quintero, se quitó el peto y se cambió para ingresar. Le dijo a Gustavo Costas que lo metiera, que estaba listo para jugar.

Su impacto se notó de manera inmediata con diagonales por el costado izquierdo y con un pase filtrado para Adrián Fernández que remató se desvió en Lucas Martínez Quarta y fue el empate a dos tantos. Duván participó como asistente y entró picante.

Olé le dio un 6 de calificación y lo reseñó como, “puso un buen pase previo al 2-2 parcial y entró muy bien. Picante”. Duván Vergara fue el mejor de los colombianos, y eso que solo pudo jugar 25 minutos. Lo de Kevin Castaño preocupa bastante para la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026.