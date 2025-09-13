Barros Schelotto calificó a Álvaro Montero: “Entró en un partido difícil”

Después del parón de las Eliminatorias Sudamericanas en jornadas en las que la Selección Colombia no tuvo en cuenta a Álvaro Montero, llegó la hora esperada para el guardameta. Néstor Lorenzo no ha vuelto a depositar la confianza en el arquero de Vélez Sarsfield por el poco protagonismo en Argentina. Sin embargo, logro debutar este viernes 12 de septiembre.

En la visita de Vélez Sarsfield a Huracán, Álvaro tuvo que entrar sobre los 29 minutos de la primera parte. Sumó sus primeros minutos en cancha y logró salvar a su equipo respondiendo de muy buena manera ante los embates del ‘Globo’. Tomás Marchiori prendió las alarmas con su lesión, pero respondió de la mejor manera Montero.

Vélez Sarsfield consiguió un punto importante después de haber ganado el título de la Supercopa de Argentina frente a Central Córdoba. Con el colombiano en el arco, mantuvieron la portería en cero y respondió de gran manera para salvar el resultado y para ganarse la confianza de Guillermo Barros Schelotto, entrenador del club de Liniers.

GUILLERMO BARROS SCHELOTTO: “LA EXPERIENCIA QUE TIENE LO LLEVÓ A HACER UN BUEN PARTIDO”

Cuando acabó el partido, Tomás Marchiori y Álvaro Montero fueron protagonistas en las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto que demostró la confianza que tiene en el guajiro, pese a que apenas sumó sus primeros minutos custodiando la portería de Vélez Sarsfield.

El entrenador de Vélez sentenció que, “en cuanto a Montero, entró en un partido duro, difícil, pero la experiencia que tiene, más las condiciones que tiene, lo llevaron a hacer un partido muy bueno, incluso creo que Huracán llegó en una oportunidad con un disparo fuera del área y lo resolvió muy bien”.

Este debut de Álvaro Montero puede ser vital cuando se acerca nuevamente la Copa Libertadores en donde enfrentarán a Racing de Avellaneda el martes 16 de septiembre. Guillermo sabe que tiene dos guardametas de primer nivel y que deberá decantarse por alguno de los dos a la espera de cómo evolucione el tema de Tomás Marchiori.

UN RESPIRO PARA TOMÁS MARCHIORI PENSANDO EN LA LIBERTADORES

Aunque se esperaba que con la lesión Álvaro Montero sería el encargado del arco de Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores, Guillermo Barros Schelotto dio un alivio en la rueda de prensa cuando le preguntaron por Tomás Marchiori y su salida del terreno de juego.

Afortunadamente, no parece grave y Marchiori sería el inicialista ante Racing por Copa Libertadores, “Marchiori recién tuvo esa molestia en la rodilla que no sé cómo se va a sentir mañana o el domingo. Imagino que el médico sabrá qué hacer una vez revisado”.

En ese sentido, lo que se ha visto en últimas horas es que Tomás Marchiori no presentó ninguna lesión en los exámenes y que solo presentó un golpe que prendió alarmas en su rodilla. Con eso en mente, no habría problemas con ser inicialista en la copa internacional.