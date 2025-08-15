Boca Juniors estaría condenado al descenso: contundente revelación

Eliminados de la Copa Libertadores de manera prematura en las fases previas y la eliminación en el Mundial de Clubes en fase de grupos, Boca Juniors espera dar el golpe y salir de las posiciones incómodas en la Primera División de Argentina. Además, la necesidad es salvar la gestión de Juan Román Riquelme, presidente de la institución por los malos resultados que han tenido últimamente.

Con Juan Román Riquelme como presidente, la primera decisión fue designar a Diego Martínez como el director técnico y apenas pudo durar siete meses. Luego vino Fernando Gago que tampoco duró en el cargo. Fueron seis meses en donde poco a poco, se agudizó la crisis. Con Miguel Ángel Russo tampoco se ha visto mucha diferencia con respecto a la gestión de los anteriores entrenadores.

Vea también: Kompany sorprende a Luis Díaz antes de su primera final con Bayern Múnich

Bajo ese panorama, un astrólogo argentino, muy cercano a Boca Juniors dio una revelación que prendió las alarmas en toda la institución de cara al futuro. Su profecía podría cumplirse en el 2027 o en el 2028 si el elenco ‘Xeneize’ sigue por la misma línea de los malos resultados.

Se trata de Giorgio Armas, astrólogo que estuvo con el Diario Olé en una entrevista. Sin duda alguna, en su relato, Armas indicó que la responsabilidad es de los jugadores por la ‘limpieza energética’ que debe haber en todo el plantel. Son los futbolistas los que deben hacer esa limpieza y no La Bombonera ni los hinchas. En caso de que no se haga, los resultados sentenciarían al club a la segunda división.

LA CONTUNDENTE REVELACIÓN SOBRE BOCA JUNIORS Y EL DESCENSO

Bajo ese panorama, Giorgio Armas trazó lo que puede suceder con el futuro de la institución, “son muy creyentes, saben que está pasando algo energético negativo y por eso me dan la oportunidad, pero hay muchísima confianza”, esto tiene que ver con los distintos cambios de entrenadores, pero que ahora, con Miguel Ángel Russo empieza a haber estabilidad en cuanto a la energía del plantel.

Según Giorgio Armas, el gran problema que agudiza la crisis de Boca Juniors es ese tema energético, “el equipo necesita limpieza energética. No podemos creer cómo le hacemos partidos a los grandes como Benfica y Bayern Múnich y no podemos con Atlético Tucumán”.

Le puede interesar: Santa Fe es tercero en prestigioso 'top' de Copa Libertadores

El astrólogo señaló que en el partido pasado ante Racing se vio el cambio, dado que Giorgio Armas pidió que Miguel Russo tuviera en cuenta a un jugador que estaba descartado por el entrenador, “me dieron bola y pusieron a algún jugador que estaba borrado, pero bien aspectado. La energía ya cambió. El problema no era La Bombonera, sino los jugadores”.

En ese orden de ideas, Armas sentenció que, si no se cumple ese objetivo y si no se sana ese problema de la energía en el plantel, las consecuencias serán enormes, “si no se logra completar esta limpieza, en el 2027 o 28 nos vamos a la B. Ya se lo dije a todo el mundo en Boca”.

GIORGIO ARMAS EXPLICÓ EL MAL MOMENTO DE EDINSON CAVANI

Además de relatar el problema en general de Boca Juniors que los puede sentenciar en el descenso en dos años o en el 2028, Edinson Cavani también tiene el arco cerrado y esto ya no pasa solo por el tema energético. Giorgio Armas explicó qué es lo que está pasando con el uruguayo que erró un gol cantado en la Copa Libertadores que los eliminó y otro ante Racing de Avellaneda.

Lea también: Figura Selección Colombia llegó a Perú: Universitario hace fichaje de lujo

En ese sentido, Armas aseveró que, “no es cuestión de la edad, yo asesoro jugadores que tiene 41 años y hacen goles todos los partidos. Mientras que Edi está solo en el área y falla. Evidentemente tienen algo, porque tiene buena astrología. Los astros te dan la oportunidad, un penal o la pelota en el área, te da la pelota y te dice hazlo, pero la astrología te puede dar el 80% y el jugador tiene que poner el 20% restante. A Edi lo han trabajado, es una brujería, y es el jugador más complicado para limpiar”.

Si a Edinson Cavani no le logran limpiar las malas energías, será difícil que pueda regresar a esa cuota goleadora o, por lo menos, a marcar goles. Durante este 2025, ha fallado goles más que cantados que demuestran el mal momento que atraviesa y pueden confirmar que pasa algo extra futbolístico.