Boca Juniors vive nuevo calvario por referente: "No sé quién toma decisiones"

Para nadie es un secreto que Boca Juniors no la pasa para nada bien en la Liga de Argentina y mucho menos en competencias internacionales. Eliminados de la Copa Libertadores en la fase previa, el club argentino fracasó en el Mundial de Clubes, mientras que en el rentado local, suman dos puntos de nueve posibles.

La gestión de Juan Román Riquelme no parece trascender y el cambio de entrenadores, sumado a los temas disciplinarios pone en problemas la continuidad de varios futbolistas de la plantilla. En ese orden de ideas, tras ser apartado del plantel después de unas sesiones de entrenamiento, Marcos Rojo firmó su rescisión del contrato este viernes 8 de agosto.

Marcos Rojo no sería el único en irse, pues, similar al caso de Rojo, Cristian Lema dejó de ser protagonista en los entrenamientos ni en los partidos que se han disputado hasta la fecha.

Una vez se confirmó la salida de Marcos Rojo, el internacional argentino rompió el silencio y explicó su adiós de la institución bonaerense. Por medio de una carta dirigida a sus excompañeros e hinchas, Rojo no quiso entrar en detales, pero soltó un “hay cosas que prefiero guardarme”, que no indican una buena relación tras rescindir el contrato.

EL MENSAJE DE MARCOS ROJO TRAS SU SALIDA DE BOCA JUNIORS

En sus redes sociales, Marcos Rojo aseguró que cumplió un sueño al firmar con el club del que es hincha y donde siempre quiso jugar. Fue campeón en cuatro ocasiones y fue capitán. Sin embargo, no tuvo un final gratificante y empezó a detallar que su historia no acabó de la mejor manera con el club.

“Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué. Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron, aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable. Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS”, terminó señalando el defensor central.

Sin duda alguna, la polémica se abrió con la frase, “hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca”, que siembra las dudas sobre su última temporada en donde fue apartado por temas de disciplina, de acuerdo con decisiones que tomaron los directivos.

“NO SÉ QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN”, MARCOS ROJO SOBRE LAS MEDIDAS DE APARTARLO DEL PLANTEL

Marcos Rojo, que ahora jugará en Racing Club de Avellaneda también explicó que no entiende quién tomó las decisiones de apartarlo de la institución, “no sé, eso le tienen que preguntar a Russo. Yo no sé quién tomó la decisión”. Rojo no fue parte de los tres partidos en el Mundial de Clubes por presuntas molestias que tuvo con algunos colaboradores del cuerpo técnico ‘Xeneize’.

En pleno Mundial de Clubes, Marcos Rojo no vio actividad y crecieron los rumores de una posible salida. Apartado completamente, Miguel Russo explicó en TyC Sports que esto se debió a, “fue una decisión del club. Por algo se llega a esa situación”.

De acuerdo con Olé, todo se picó en un entrenamiento cuando Marcos Rojo le dijo a Miguel Russo, “me venís faltando el respeto, me dijiste que iba a jugar y me sacaste de la nada”. Posteriormente, el entrenador le habría dicho, “si tenés problema, ¿por qué no te vas?”.

Marcos Rojo sentenció que, “si querés que me vaya, me voy. Hablamos con los dirigentes y listo”. En ese orden de ideas, todo terminó con la salida del zaguero central de Boca Juniors. Su historia no terminó de la mejor manera y ahora, con la polémica prendida, vivirá una nueva experiencia en Racing de Avellaneda.