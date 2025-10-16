Boca tendría listo el reemplazo de Fabra: llegaría gratis al club

Mucho se ha hablado de lo que serán los siguientes pasos de Frank Fabra que ya sabe que no seguirá en Boca Juniors a final de este 2025. Su contrato termina y no hay ninguna pretensión ni del club ni del jugador continuar dentro de las filas del cuadro ‘Xeneize’.

Frank Fabra no volvió a jugar con Boca Juniors ni cuando estaba Miguel Ángel Russo, que lamentablemente falleció a comienzos de octubre ni tampoco con Claudio Úbeda en los partidos que ha entrenado. No jugó en el Mundial de Clubes y desde la Copa Libertadores de 2023, perdió la confianza dentro de la institución y nunca pudo mantenerse una vez lo expulsaron de manera torpe en la final.

Su futuro es una incógnita. Clubes de Argentina como Newell’s Old Boys e Independiente de Avellaneda han pretendido su fichaje, pero poco a poco esos rumores se fueron apagando. Si no es en un equipo argentino, su rumbo podría volver a la Liga BetPlay, pues su sueño es retirarse en Cali o en el Envigado que acaba de descender.

Justamente, Boca Juniors ya le tendría un reemplazo ideal, dado que ya saben que no va a continuar dentro de la institución. Afortunadamente, sería una incorporación a coste cero que podría solucionar los problemas en la banda izquierda del club para el próximo año.

EL REEMPLAZO DE FRANK FABRA EN BOCA JUNIORS EN 2026

A la espera de conocer el rumbo que pueda tomar Frank Fabra, el antioqueño ya sabe que no seguirá dentro de la institución. El lateral izquierdo podría ser reemplazado por un jugador de las juveniles, que sería la opción más económica, dado que no deberá pagar el fichaje de ninguna incorporación, más allá del salario del jugador.

De acuerdo con Bolavip Argentina, Santiago Zampieri, de 18 años es un jugador de mucha proyección destacándose en las reservas del club que dirige Mariano Herrón. Zampieri sería la gran opción y sería ascenderlo y empezar a darle regularidad en el equipo de Claudio Úbeda.

Entre otras oportunidades para reemplazar a Frank Fabra están dos jugadores que están dentro del plantel, uno de ellos es Lautaro Blanco que es el titular y el otro sería Ayrton Costa y Malcom Braida. Seguramente, Zampieri iniciará de abajo en la búsqueda por ganarse el puesto.