Borja seguiría en River Plate en 2026: la jugada que hizo para continuar

Mucho se ha hablado de los próximos pasos de Miguel Ángel Borja con la posibilidad de dos escenarios. Salir de Argentina en medio de un panorama complejo con opciones de jugar en Tigres de México o con oportunidades de volver a la Liga BetPlay, y el otro, quedarse en River Plate para el 2026.

Vea también: Katherine Tapia rompe la historia: nominada a mejor portera del mundo

Y es que, Miguel Ángel Borja termina su contrato con River Plate en diciembre de 2025 y sus números que han estado muy bajitos como goleador pueden ser un problema grande pensando en continuar dentro de las filas riverplatenses para el siguiente año y para el futuro.

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate y una de las leyendas del club afirmó que los directivos tendrían la última palabra con el futuro del delantero cordobés, que, hace algunos meses, reveló que quiere quedarse dentro de la institución, dado que está muy feliz en Argentina.

De hecho, el ex Palmeiras ya hizo una nueva jugada para poder quedarse en River Plate a falta de la decisión oficial de Marcelo Gallardo. No se ha hablado de la renovación, pero el goleador, que busca su anotación número 63 con el club podría continuar el siguiente año.

Le puede interesar: Oficial: Nacional tomó decisión "unánime" con Pablo Peirano

MIGUEL ÁNGEL BORJA ES OFICIALMENTE ARGENTINO COLOMBIANO

River Plate recibió una buena noticia para el futuro en caso de que Miguel Ángel Borja siga dentro de la institución. El cordobés estaba haciendo los trámites para sacar la nacionalidad argentina, después de su experiencia en Olimpo de Bahía Blanca en 2014 y con el cuadro riverplatense desde 2022.

Antes de la eliminación contra Independiente de Rivadavia en la Copa de Argentina, Miguel Borja recibió la buena noticia. Le aprobaron la nacionalidad argentina y ahora podrá liberar un cupo de extranjero para lo que se viene en el 2026 de cara a la liga local con respecto a un mercado de fichajes en el que podrían fichar a más futbolistas foráneos.

Lea también: Programación de la fecha 18 de Liga Betplay 2025-II

La última palabra la va a tener el club que todavía no ha iniciado los trámites para la renovación del colombiano, pero el hecho de que haya adquirido la nacionalidad puede ser positivo para el equipo ‘Millonario’.

De acuerdo con TyC Sports, River espera a que se autorice la Federación Argentina de Fútbol, pero con este detalle podrían replantearse el futuro de Miguel Ángel Borja dentro del club para el 2026. A sus 32 años, el cordobés podría mantenerse si los directivos así lo desean. El colombiano quiere seguir y este es un paso grande para el siguiente torneo.