Borja va por récord histórico en River; persigue a Juan Pablo Ángel

Esta temporada ha sido un poco extraña para Miguel Ángel Borja en el River Plate de Argentina. Por un lado, el delantero cordobés arrancó de buena manera la pretemporada como el atacante ideal para Marcelo Gallardo al lado de Facundo Colidio y rindió gracias a los tantos ante Universidad de Chile y contra la selección de México.

Marcelo Gallardo no dudó en alinear al colombiano en la Liga de Argentina gracias a sus goles. No obstante, no le funcionó para nada en los primeros partidos. River Plate no se ha destacado en este 2025 por goleadas o por diferencias abismales de goles. Facundo Colidio es el máximo artillero por ahora con un doblete, mientras que Borja, que no respondió en los primeros encuentros volvió a ser relegado.

Facundo Colidio es un fijo titular y la duda de Marcelo siempre recae en el otro delantero. Esta vez se decantó por Sebastián Driussi, pero el gol estaba en el banquillo con el golazo de Miguel Borja para darle la victoria mínima a River Plate contra Lanús. Falló penal, pero con esa conquista rompió la historia como jugador riverplatense.

EL RÉCORD DE MIGUEL ÁNGEL BORJA QUE QUIERE ROMPER

Con el gol de Miguel Borja, sumó un total de 55 anotaciones con la camisa de River Plate en todas las competencias. Sin duda alguna, el delantero de Tierralta, Córdoba espera seguir dando esos golpes en su trayectoria en la institución ‘Millonaria’.

Rafael Santos Borré también tuvo una gran historia con Marcelo Gallardo, y logró anotar 55 goles en 149 partidos. Un buen registro para ser el goleador en la era Gallardo con la institución. Además, se estacionó como el segundo máximo artillero colombiano en la historia del club.

En ese orden de ideas, Miguel Borja ya pudo igualar a Rafael Santos Borré como el goleador colombiano de River Plate gracias al gol que le marcó a Lanús. Ya son 55 goles, pero con una ventaja que le saca al delantero del Internacional de Porto Alegre actualmente. Borja necesitó 116 partidos, mientras que Borré alcanzó a disputar 149 juegos.

Juan Pablo Ángel es el máximo goleador colombiano de River Plate. El goleador antioqueño dejó huella en Argentina con 62 goles en 132 partidos disputados. Miguel Borja está a solo siete goles de superarlo y romper la historia riverplatense como el nuevo máximo artillero cafetero.