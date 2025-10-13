Borja y un mensaje oculto viral en River: ¿Qué quiere decir el ‘63’ en la mano?

River Plate viene de capa caída en la Primera División de Argentina. El nivel de Miguel Ángel Borja no viene dando golpes en los arcos rivales, mientras que, poco a poco, Marcelo Gallardo, director técnico del club riverplatense sigue perdiendo confianza.

Nuevamente en el Más Monumental, River Plate no pudo sacar adelante el resultado contra un Sarmiento de Junín que dio el golpe gracias a un único tanto por parte de Iván Morales Bravo sobre la primera media hora del partido. Esa anotación fue suficiente para volver a complicar al cuadro ‘Millonario’ que no gana en la Liga de Argentina desde el 13 de septiembre cuando superó a Estudiantes de La Plata.

Miguel Ángel Borja entró sobre los 45 minutos e intentó igualar el partido cuando River Plate más lo necesitaba. En su ingreso al campo de juego, apareció con un número ‘63’ en la palma de la mano izquierda que se viralizó bastante, no solo en el juego, sino que sorprendió a todo el mundo tras los 90 minutos.

¿POR QUÉ SE DIBUJÓ EL NÚMERO ‘63’ EN LA MANO IZQUIERDA?

De acuerdo con lo que dicen en el Diario Olé y en otros medios, antes de que se diera inicio al compromiso, Miguel Borja sorprendió con el ‘63’ dibujado en la palma de la mano izquierda. Un mensaje directo para su presente y futuro con la camiseta de River Plate.

Y es que, esa cifra indicaba la cuota goleadora a la que podía llegar Miguel Ángel Borja en caso de marcar en dicho partido ante Sarmiento de Junín. El delantero colombiano desde que llegó a River Plate ha logrado sumar 62 anotaciones, y buscaba su tanto 63 para seguir aumentando su idilio con los goles.

Además, un gol de Miguel era importante para tener más confianza en el club y para romper una mala racha de partidos sin ganar durante los últimos meses. Borja marcó ante Rosario Central en la fecha pasada, pero el resultado final fue una derrota.

Ese 63 en su mano respondía a una cábala, pero no se pudo dar. Justo cuando más necesitaba marcar para llegar a esa cifra goleadora, el VAR anuló la acción en la que marcó agónicamente. Su celebración fue con todas las de la ley, pero el fuera de lugar acabó con la euforia y con la ilusión de marcar su gol 63.