“Cavani está acabado, hay que hacer una limpia”: aumenta la crisis en Boca Juniors

Cavani recibe fuerte crítica; piden su salida de Boca Juniors

La situación del equipo Xeneize ha sido foco de múltiples críticas y una de ellas ha llegado en las últimas horas, donde el periodista Carlos Antonio Vélez tuvo palabras para el experimentado atacante uruguayo, Edinson Cavani.

El reconocido comentarista deportivo fue contundente y dejó claro que el mal de Boca obedece entre otras cosas por la contratación de jugadores veteranos que aportan muy poco, entre ellos el uruguayo de 38 años, Edinson Cavani, asegurando que está “acabado” y que ya deben dejarlo ir.

“Tienen que cambiar todo, Russo no puede ser el técnico, Cavani está acabado, hay que hacer una limpia allí, Fabra, Advíncula, Cavani está muerto, tienen un montón de viejos ahí que no aportan, si van a traer jugadores de edad que vengan en un buen momento”, dijo Carlos Antonio, agregando que el técnico Russo no está para ser el DT que pueda revertir esa situación.