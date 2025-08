Chicho Serna destapó la verdad tras renunciar a Boca Juniors: “no acepté”

‘Chicho’ Serna decidió no aceptar otro cargo en Boca

Una vez realizado el anuncio, el exjugador de la Selección Colombia y también de Boca Juniors, habló con los medios de comunicación y confesó que Riquelme le ofreció seguir en la institución, pero en un cargo distinto, una invitación que Serna declinó al considerar que su paso por el club había llegado a su fin.

“Me ofrecieron estar en otra área del club, pero decidí no aceptarlo porque creo que no sería conveniente. Prefiero saludar y agradecer a todos y decir, esto tuvo su fin. Muchas gracias, a los hinchas los amo, pero es así la vida y ya, me tocó a mí”, aseguró ‘Chicho’.