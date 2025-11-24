Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 09:53
Con gol colombiano e insólita crítica Estudiantes eliminó a Rosario
Después del título de escritorio de Rosario, el "pincha" le hizo un extraño pasillo.
Esta semana se dio una gran polémica en el futbol argentino cuando sin previo aviso y sin ningún tipo de razón lógica, la AFA le entregó un título a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual, título que no se había entregado nunca en la historia. Este suceso ha causado mucho revuelo tanto en redes sociales como en la interna de los equipos.
Mientras tanto la federación argentina obligó a Estudiantes a hacerle el famoso pasillo de campeón a Rosario, sin esperar lo que terminaría haciendo el equipo de Cetré.
Estudiantes de La Plata le tuvo que hacer 'el pasillo' a Rosario Central, que fue coronado campeón a posteriori por terminar primero en la tabla anual.— Pablo Giralt (@giraltpablo) November 23, 2025
¿Cómo lo hizo? DE ESPALDAS y con los brazos cruzados.pic.twitter.com/pNeL95QQuu
Rosario quedó eliminado pese a ser el campeón
El futbol argentino en los últimos años ha tomado un camino diferente, una liga con 30 equipos y un sinfín de títulos a lo largo del año que realmente hacen muy difícil entenderlo, pues ahora en lo que corresponde al Clausura, después de la fase de liga se juegan los playoffs de eliminación directa y en octavos de final se enfrentaron Estudiantes frente a Rosario.
El partido fue muy disputado pero terminó destacándose por dos momentos precisos, el pasillo de espaldas del inicio y el golazo de Edwuin Cetré para certificar la victoria y clasificación de su equipo. El primer suceso se dio en el momento de entrar a la cancha, cuando Estudiantes se disponía a hacer el pasillo todos los jugadores se pusieron de espalda en señal de que no aprueban el título de escritorio que se le entregó a Rosario.
El segundo, por su parte, llegó al minuto 30, cuando después de una salida rápida el balón le quedó al colombiano en el borde del área y sin dudarlo clavó un buen derechazo al ángulo izquierdo del arquero dejándolo sin posibilidad alguna.
🇨🇴 GOOOL de Edwuin Cetré para el 1-0 de #Estudiantes en su visita a #RosarioCentral, al 31’ pic.twitter.com/6KZa1NOqLb— Pipe Sierra (@PSierraR) November 23, 2025
Un título seguido de una eliminación
La derrota le salió cara a Rosario que pese a ser el mejor equipo del año en Argentina se fue eliminado y cerrará el año sin ningún titulo ganado en cancha, habiendo ganado únicamente el "torneo anual", título que no se solía entregar y que lo único que daba era cupo a torneo internacional.
Fuente
Antena 2