Con gol colombiano e insólita crítica Estudiantes eliminó a Rosario

Rosario quedó eliminado pese a ser el campeón

El futbol argentino en los últimos años ha tomado un camino diferente, una liga con 30 equipos y un sinfín de títulos a lo largo del año que realmente hacen muy difícil entenderlo, pues ahora en lo que corresponde al Clausura, después de la fase de liga se juegan los playoffs de eliminación directa y en octavos de final se enfrentaron Estudiantes frente a Rosario.

El partido fue muy disputado pero terminó destacándose por dos momentos precisos, el pasillo de espaldas del inicio y el golazo de Edwuin Cetré para certificar la victoria y clasificación de su equipo. El primer suceso se dio en el momento de entrar a la cancha, cuando Estudiantes se disponía a hacer el pasillo todos los jugadores se pusieron de espalda en señal de que no aprueban el título de escritorio que se le entregó a Rosario.

El segundo, por su parte, llegó al minuto 30, cuando después de una salida rápida el balón le quedó al colombiano en el borde del área y sin dudarlo clavó un buen derechazo al ángulo izquierdo del arquero dejándolo sin posibilidad alguna.