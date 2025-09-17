Costas llora por JuanFer Quintero: “Nos falta un jugador como él”

Llegó la hora definitiva para el Racing Club de Avellaneda en la Copa Libertadores de América. En la llave de los cuartos de final ante Vélez Sarsfield, los dirigidos por Gustavo Costas lograron romper los ceros en el segundo tiempo para asegurar la victoria y encaminar todo para la vuelta en el Cilindro.

Un solitario tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez fue suficiente para conservar la victoria. Sin embargo, en la Liga de Argentina y en la copa internacional se ven varias falencias en la creación de juego. De hecho, en la fase de grupos y en octavos de final ante Peñarol se les complicó bastante sacar los resultados adelante. Por esta cuestión, Gustavo Costas recordó a Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando dejó su huella siendo uno de los jugadores más determinantes en la Copa Sudamericana llevando a la ‘Academia’ a la final tras superar a Corinthians y en la final dio una asistencia para encaminar la victoria y el título. El colombiano se fue a América de Cali y ahora goza en River Plate, rival directo de Racing.

GUSTAVO COSTAS SOBRE JUAN FERNANDO QUINTERO

Racing perdió a un jugador diferente en la institución como Juan Fernando Quintero. Gustavo Costas también sabe la pérdida grande por la salida del colombiano. En la rueda de prensa posterior al partido contra Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores, Costas afirmó que extrañan bastante al volante.

Gustavo mencionó que, “sí, nos falta (un jugador más creativo). Falta un jugador como Juanfer. Almendra te da juego, pero es distinto. Estábamos acostumbrados a otra clase de juego que hacíamos, que era más intenso, más dinámico. Capaz hoy tenemos jugadores distintos y nos tenemos que ir acostumbrando; uno se tiene que adaptar a los jugadores que tenés”.

El entrenador argentino dejó claro que no necesita a un jugador que corra en cancha, algo que tal vez Juan Fernando no le cumple en ese aspecto, pero un pase del ‘10’ colombiano es suficiente para dejar a un delantero mano a mano con el arquero rival.

Para Gustavo, como para Diego Milito, presidente del club dejaron claro que querían continuar con Juan Fernando Quintero. No obstante, su situación familiar empeoró con la salud de su esposa y decidió firmar con un club colombiano para estar cerca de su familia.

RACING SE VOLVERÁ A VER LAS CARAS CON JUAN FERNANDO QUINTERO EN LA COPA ARGENTINA: YA HAY FECHA

Juan Fernando Quintero cumplió su palabra de no jugar con River Plate justo después de su salida de Racing. Un pacto de caballeros que cumplió. Sin embargo, tras seis meses jugando en Colombia, volvió a aceptar una oferta del cuadro riverplatense.

Marcelo Gallardo conoce la importancia de Juan Fernando Quintero y es siempre el jugador que pide la afición y que pide el mismo director técnico. Por esa razón, su valía es gigante en la institución. Lo volvieron a fichar y, aunque ha estado alternando entre suplencias y titulares, es un jugador icónico en el club.

De vuelta en Argentina, River Plate y Racing se verán las caras nuevamente el 27 de septiembre con horario por definir. El juego será en el Estadio Cilindro de Avellaneda por la Copa Argentina en la fase de cuartos de final. Esa será la forma de enfrentarse, dado que están en diferentes grupos en la Primera División.