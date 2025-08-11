Costas no lo puede creer: estelar fichaje no podría jugar en Racing

Después de igualar a un tanto contra Boca Juniors en La Bombonera, Racing de Avellaneda cambia de chip y tendrá que dar el primer golpe en los octavos de final de la Copa Libertadores cuando visite a Peñarol en Montevideo. El certamen internacional servirá para intentar recomponer el arranque de la temporada tras un irregular comienzo en el rentado local.

Para este mercado de fichajes, Duván Vergara, extremo colombiano se convirtió en el estelar fichaje y en cinco partidos ya ha anotado dos goles. Además, es uno de los futbolistas que más remates tiene por partido y ha logrado colarse en el gusto de los aficionados que, como es costumbre en Argentina, la exigencia es muy grande en Racing.

Sumado a la incorporación de Duván Vergara, también llegó un experimentado Marcos Rojo que no terminó de la mejor manera su historia con Boca Juniors y recaló en la ‘Academia’. Aunque quedó habilitado para disputar la Copa Libertadores y la Copa de Argentina, Rojo no podrá actuar en la liga local.

LA RAZÓN POR LA QUE MARCOS ROJO NO JUGARÁ LA LIGA DE ARGENTINA

Sin contar con minutos en el Mundial de Clubes, la relación entre Marcos Rojo, Miguel Ángel Russo y Boca Juniors se rompió completamente. Su salida de la institución ‘Xeneize’ se demoró más de lo pensado y superó la fecha límite que tenía el defensor para rescindir su contrato.

Según la información en medios argentinos, Marcos Rojo, que rescindió su contrato el 8 de agosto debió haberlo hecho antes del 24 de julio, fecha ideal en la que los clubes podían inscribir jugadores libres para disputar el Clausura 2025. En ese sentido, Rojo no estaría inscrito en la Liga de Argentina, pero sí podría estar en la Copa y en la Libertadores.

Gustavo Costas y Diego Milito, entrenador y presidente de Racing respectivamente, intentaron hacer de todo para revertir la situación. De acuerdo con ESPN, trataron de pedirle a Boca Juniors ayuda para cambiar la situación del zaguero para inscribirlo. También buscaron una mano de la AFA con un pedido especial, pero no trascendió.

LA RESPUESTA DE LA AFA AL PEDIDO DE RACING

El club de Avellaneda trató de todos los lados, pero nada ha cambiado y todo indica que no podrá contar con el zaguero para el Clausura 2025. Esteban Edul, periodista de ESPN aseguró que no hay forma para poder revertir esta situación, dado que depende de la Liga Profesional y puede afectar a los demás clubes que hagan este tipo de movimientos después de la fecha límite.

Esteban Edul sentenció que, “Racing ya hizo su pedido a la Asociación del Fútbol Argentino. La respuesta es que no hay forma legal de habilitar a Rojo para que juegue el torneo. No hay manera”. Esta excepción para Racing podría ser tomada por los otros equipos y habría más problemas en el rentado local por los pedidos de clubes para inscribir jugadores.

Con este panorama, Marcos Rojo, nueva contratación de Racing, y referente argentino tendrá que esperar hasta el siguiente semestre para poder disputar la liga local. El zaguero firmó un contrato por un año y en sus primeros seis meses solo podrá disputar la Libertadores y Copa de Argentina. Su debut podría ser en Montevideo ante Peñarol el martes 12 de agosto.